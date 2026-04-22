La sorprendente petición de Quique Sánchez Flores a Mbappé en el Real Madrid-Alavés

Kylian Mbappé y Quique Sánchez Flores fueron protagonistas a la conclusión del Real Madrid-Alavés, que se saldó con victoria del conjunto blanco (2-1) en búsqueda del milagro por la Liga. Tras el pitido final, el delantero francés regaló su camiseta al entrenador del conjunto vasco, que afirmó posteriormente que era para los niños pequeños de su familia. El técnico también dejó claro que el futuro del club pasa por Vinicius y Mbappé.

El Real Madrid sumó los tres puntos contra el Alavés en el partido correspondiente a la jornada 33 de Liga EA Sports que se disputó en la noche del martes en el Bernabéu. Después de la honrosa eliminación contra el Bayern de Múnich y tras haber caído a 9 puntos del Barcelona en la competición doméstica, los de Arbeloa sumaron una victoria para soñar con una remontada milagrosa en sólo seis jornadas.

Los goles de Mbappé, en la primera mitad, y de Vinicius, tras el descanso, llevaron a la victoria al conjunto blanco, que ahora se enfrentará el viernes a las 21:30 horas al Real Betis en La Cartuja. Tras el pitido final, el delantero francés y Quique Sánchez Flores tuvieron un encuentro que se ha hecho viral después del partido.

El regalo de Mbappé a Quique Sánchez Flores

Al finalizar el encuentro, Kylian Mbappé se dirigió a Quique Sánchez Flores y le regaló su camiseta antes de enfocar el túnel de vestuarios. Ambos se fundieron en un abrazo y el entrenador del Alavés posteriormente explicó que este era un regalo para los niños pequeños de su familia. «Muchas gracias», le llegó a decir al futbolista.

El momento en el que Kylian Mbappé le regala la camiseta a Quique Sánchez Flores al final del encuentro#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/9apQVVK49b — DAZN España (@DAZN_ES) April 21, 2026

«Momento en el que Mbappé le ha regalado la camiseta al técnico del Alavés, que ha dicho que en su familia hay muchos niños pequeños y que muchos admiran a Mbappé, y de ahí que se lo hubiese pedido al futbolista francés… Normalidad, porque esto ha pasado toda la vida», dijeron durante la retransmisión en DAZN.

En la rueda de prensa posterior, el ex jugador del Real Madrid también dejó claro que el futuro del club pasa por Vinicius y Mbappé. «Son muy buenos. La opinión que tengo de ellos es que son jugadores que se deben encontrar. Yo creo que son futbolistas muy determinantes para el Real Madrid. Y sería muy bueno que los dos estuvieran siempre en un buen momento para que ninguno de los dos tuviera que ser prescindible del Real Madrid. Yo creo que el futuro del Real Madrid puede pasar perfectamente por los dos jugadores», sentenció un Quique Sánchez Flores que todo hace indicar que salvará al Alavés tras la marcha de Coudet a River Plate.