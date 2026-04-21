Mbappé rompe su sequía en la Liga y marca por primera vez desde el 8 de febrero para amarrar el pichichi

Empezaría la alegría del conjunto blanco; en el minuto 30 llegaría el primer gol del encuentro y del Real Madrid. Kylian Mbappé armaría un disparo desde fuera del área que, con algo de fortuna, rebotaría en un jugador del Alavés y dejaría sin opciones a Sivera. Son 41 goles los que suma ya esta temporada y no parece que vaya a dar tregua en los seis partidos restantes de Liga. El francés coge distancia para el pichichi de la competición con tres goles de diferencia sobre el segundo, Muriqi, el delantero del Mallorca.

El Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Alavés en la jornada 33 de la Liga. El conjunto madridista, situado a nueve puntos del Barcelona. Arbeloa optó por dar descanso a piezas importantes como Rüdiger y Thiago Pitarch. Salvo las bajas de Rodrygo, Courtois y Raúl Asencio por enfermedad, el Real Madrid contaría con todos sus efectivos para sumarse a la pelea por el título liguero.