Arbeloa se enamora de Güler

Arda Güler es una de las únicas buenas noticias del Real Madrid esta temporada. El turco por fin parece haber dado un paso al frente y así lo reconoce un Arbeloa que está rendido a su calidad. El técnico no duda en elogiar a un futbolista con potencial para convertirse en uno de los timones del conjunto blanco durante los próximos años y que en Múnich lo confirmó. Doblete para mantener las ilusiones del conjunto blanco de estar en semifinales, aunque aquello se torciera al final.

El entrenador ha cuestionado todo lo que se hablaba del centrocampista del conjunto blanco y, tras el buen partido cuajado en Múnich, ha reivindicado el futbolista, dejando claro que la confianza que tenía en Güler era plena. «Se decía que Arda no era capaz de jugar los partidos grandes y mira la eliminatoria que ha hecho con el Bayern o el Manchester City. Yo le dije que jugara o no, no iba a ser por capacidad y talento», apuntaba el salmantino en la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés.

Lo cierto es que el futbolista ha ganado este año galones, convirtiéndose en uno de los futbolistas capitales en el centro del campo madridista y, en Múnich, fue quien sostuvo las opciones de remontada del equipo. Güler, en la enésima demostración de su gran golpeo, marcó dos golazos contra el Bayern.

El primero de ellos, nada más comenzar el choque. No había pasado más de medio minuto cuando Neuer se equivocó, la pelota le llegó a Arda, que la pegó y, haciendo una parábola espectacular, el balón acabó entrando en la portería de los alemanes. Era el 0-1 con el que se empató la eliminatoria.

Minutos después volvería a poner a los blancos por delante en el marcador. Lo hacía a través de un lanzamiento de falta directa que acabó en la escuadra y ante el que el meta germano dudosamente podría haber hecho más, aunque diera la sensación de que sí. Un gol con el que los de Arbeloa volvían a ponerse por delante en el marcador y devolvían la igualdad a un cruce en el que, finalmente, acabarían cayendo de manera polémica.

Tras tener su gran noche, Güler acabó expulsado debido a la frustración de verse eliminado por una acción en la que el árbitro fue determinante, al expulsar a Camavinga. El esloveno Vincic le impidió ser el rey de una noche en la que los blancos buscaban meterse en semifinales y donde el turco había cuajado su actuación más determinante y relevante en las tres temporadas que lleva en el Real Madrid.

A ese liderazgo mostrado en Múnich y también al buen rendimiento que ofreció en la eliminatoria de octavos contra el Manchester City se aferra ahora Arbeloa de cara al futuro. El técnico estaba ya cautivado por la calidad del joven futbolista del conjunto blanco, pero tras consagrarse en una gran noche europea, no ha dudado poner en valor un talento sobre el que el Real Madrid espera que se construya su futuro más inmediato.