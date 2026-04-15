Así fue el tremendo enfado del Real Madrid con el árbitro: Güler terminó expulsado

Los jugadores del Real Madrid protestaron al árbitro Vincic después de que concluyera el encuentro en el Allianz Arena de Múnich. El equipo español cayó eliminado en cuartos de Champions en los últimos instantes del partido de vuelta. Cuando el encuentro iba 2-3, resultado que llevaba la eliminatoria a la prórroga, el colegiado esloveno expulsó a Camavinga por doble amarilla por desplazar ligeramente el balón tras una falta. La actuación fue clave, porque después de eso, el Bayern marcó dos goles. Al final del encuentro, los jugadores del Real Madrid protestaron al árbitro esa acción, entre ellos Arda Güler, que fue expulsado.

El futbolista turco, el mejor del Real Madrid en el Allianz con dos golazos en el primer tiempo, vio la roja cuando el partido ya había acabado. A la espera de una posible sanción mayor, lo que es seguro es que se perderá el primer encuentro de la próxima Champions. Güler se dirigió directamente al árbitro Vincic cuando pitó el final del partido.

No sólo fue Arda Güler quién protestó por parte del Real Madrid. También Bellingham y otros jugadores rodearon al árbitro para recordarle un fallo garrafal en la eliminatoria. En el minuto 87, con 2-3 en el marcador y la eliminatoria yéndose a la prórroga, Vincic expulsó a Camavinga por una mínima pérdida de tiempo. Le sacó la segunda amarilla, algo muy injusto para lo que se había visto.

Esa acción fue clave. El Real Madrid se quedó con 10 jugadores y dos minutos después, Luis Diaz marcó el 3-3, un tanto que ya clasificaba al Bayern de Múnich para semifinales de la Champions League. La expulsión de Camavinga descuadró por completo a la defensa del Real Madrid, que hasta ese momento había sido muy consistente. Ya en el tiempo de descuento, Olise hizo el 4-3 definitivo de este encuentro de vuelta en Champions. El Real Madrid queda eliminado de la competición en cuartos.