Vincic se carga la eliminatoria en dos minutos: de la expulsión de Camavinga al empate del Bayern con uno más

Slavko Vincic pasa desde ya a estar en la lista negra del Real Madrid. «Una expulsión increíble y que nadie entiende», ha reconocido Álvaro Arbeloa sobre la roja mostrada a Eduardo Camavinga. Según el entrenador del conjunto blanco no era ni para amarilla en un partido de estas características. Aunque peor es que no supiera que era la segunda, puesto que fueron los jugadores del Bayern los que se lo recordaron. Perdían los muniqueses 2-3 en ese momento, por lo que la eliminatoria se iba a la prórroga. Era el minuto 87 y, en el 89′, Luis Díaz empató el partido para enterrar las opciones del conjunto madridista en esta Champions League.

El colegiado le mostró una cartulina en el minuto 78, después de que el francés entrase al terreno de juego en sustitución de Brahim. Nueve minutos después no se percataba de esa primera cartulina y le enseñaba la segunda, dándose la vuelta en lugar de mostrarle a continuación la roja. Todo, por conducir unos metros el balón y cogerlo con la mano tras cometer una falta sobre Kane.

Los jugadores del Bayern hicieron lo que tenían que hacer tras la amarilla: rodearle para recordarle que era la segunda tarjeta. Una vez que está sacada, no se puede quitar, por lo que Vincic se vio obligado a sacarle la roja. Un error fue sacarle amarilla por eso y otro olvidarse de que ya tenía una. Dos fallos que llevaron al colegiado a condicionar la eliminatoria. Un minuto después, Luis Díaz hacía el tercero del Bayern, empataba el partido, les devolvía la ventaja en la eliminatoria y enterraba las opciones de los de Arbeloa.

Vincic fue decisivo

La acción dejó perplejo al Real Madrid. Arbeloa era claro en la rueda de prensa sobre la actuación de Slavko Vincic: «Se ha acabado todo con la expulsión, es evidente. No se puede expulsar a un jugador por algo así. Se ha cargado una eliminatoria que estaba en todo lo alto y se ha cargado el partido. Estoy muy dolido por las formas. Nos hubiese gustado que nos hubiesen ganado de una manera diferente. Por eso esa sensación de injusticia y de enfado».

Incluso Mateu Lahoz valoraba después la acción en la televisión. El ex árbitro no entendió que Camavinga viera la amarilla, puesto que «no perdió tiempo». Al término del partido, valoró la acción en los micrófonos de Movistar y se mantuvo en la línea de que el colegiado había cometido un error de bulto: «El árbitro se ha despistado, no sabía que era la segunda (amarilla). Voy más allá. Camavinga se lo podía haber ahorrado, ¿pero para una amarilla? No perdía tiempo. Desquicia a los jugadores del Real Madrid».