Mateu Lahoz estalla contra Vincic por la expulsión de Camavinga: «Es un despiste gordo, desquicia al Madrid»

Antonio Mateu Lahoz ha estallado contra Slavko Vincic, árbitro del partido entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, por la expulsión a Camavinga. Este colegiado esloveno sacó la segunda amarilla al futbolista francés por desplazar ligeramente el balón tras una falta. Una acción que no era ni cartulina, pero que encima Vincic le sacó la segunda… sin saber que ya tenía una.

«El árbitro se ha despistado, no sabía que era la segunda (amarilla)», ha explicado Mateu Lahoz, lo que supone un fallo gravísimo del árbitro del encuentro de Champions, un error impropio de este nivel (y, en realidad, de cualquier nivel). «Voy más allá. Camavinga se lo podía haber ahorrado, ¿pero para una amarilla? No perdía tiempo», ha añadido el ex árbitro internacional. «Es un despiste bastante gordo, no debía suceder», ha sentenciado Mateu Lahoz a Vincic.

En su análisis arbitral del encuentro, el ex árbitro ha explicado que «es un debe» que tendrá y que esa expulsión «desquicia a los jugadores del Real Madrid». «Después de haber una posible segunda amarilla a Rüdiger, otra posible a Militao, esta acción de coger el balón para que Kimmich no reanude, sin duda no tiene sentido, pero mucho menos que un árbitro no gestione las amarillas que tenía», ha añadido.

Esa acción fue clave. El Real Madrid se quedó con 10 jugadores y dos minutos después, Luis Diaz marcó el 3-3, un tanto que ya clasificaba al Bayern de Múnich para semifinales de la Champions League. La expulsión de Camavinga descuadró por completo a la defensa del Real Madrid, que hasta ese momento había sido muy consistente. Ya en el tiempo de descuento, Olise hizo el 4-3 definitivo de este encuentro de vuelta en Champions. El Real Madrid queda eliminado de la competición en cuartos.

Lo grave es que el árbitro de un encuentro de cuartos de Copa de Europa no sabía que Camavinga tenía ya una amarilla y le sacó la segunda por una acción en la que no era ni para cartulina.