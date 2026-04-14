Mateu Lahoz sentencia a Alberola Rojas y Trujillo Suárez por el codazo no pitado a Mbappé: «Acción temeraria»

El ex árbitro Antonio Mateu Lahoz ha sentenciado a Alberola Rojas y Trujillo Suárez por su arbitraje en el Real Madrid – Girona. El ex colegiado internacional ha dejado claro que el codazo a Mbappé por parte de Reis, futbolista del Girona, no fue un «choquecito», como dijo Alberola Rojas, sino que fue «una acción temeraria» en la que se tenía que haber pitado penalti.

En uno de los grandes escándalos en lo que va de Liga, Alberola Rojas se negó a pitar penalti en ese claro codazo de Reis a Mbappé en el Real Madrid – Girona de la última jornada de la Liga. Aun viendo la sangre en la cara del jugador francés, el colegiado del partido dijo que la acción era «un choquecito». Trujillo Suárez, árbitro de VAR, también se negó a actuar.

«Alberola Rojas focalizó abajo, no miró arriba», comenzó su análisis de la jugada Mateu Lahoz, que al que más señaló fue a Trujillo Suárez, responsable del VAR, por no indicarle a Alberola Rojas lo que había sucedido. «Los árbitros muchas veces nos protegemos diciendo ‘nada nada’… y desde el VAR interpretaron que es un choque, y no lo es, hay un movimiento, la acción sí es temeraria, no por las heridas, sino por el movimiento», continuó el reconocido ex árbitro español.

«Está claro que el VAR tenía que haber ayudado y señalar penalti», añadió Mateu Lahoz, que también dejó claro que «aquí en el trabajo en equipo se equivocaron». «Pero ojo, desde hace pequeñas modificaciones que ha tenido el protocolo, si el árbitro interpreta que se ha perdido algo porque le sorprende, podría también requerir al VAR ser avisado».

Para Alberola Rojas, el brutal codazo de Vitor Reis a Mbappé fue un «choquecito». Como si el jugador del Real Madrid se hubiera chocado con el del Girona, cuando la realidad es que recibió un brutal codazo en la ceja. Y así se ve en todas las imágenes, por mucho que desde el VAR (y ahí está otro escándalo) no vieran la sangre en la cara del futbolista francés. Alberola Rojas tildó de «choquecito» lo ocurrido.