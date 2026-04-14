El árbitro premiado con la final de Copa le dijo a Mbappé que era un «choquecito» tras ver la sangre

Alberola Rojas, el árbitro que dirigió el Real Madrid – Girona y se negó a pitar el clamoroso penalti a Mbappé, le dijo al jugador francés que lo que había ocurrido -el codazo de Vitor Reis- era un «choquecito» a pesar de que vio su sangre. El colegiado ahora premiado por el Comité Técnico de Árbitros vio cómo Mbappé sangraba de la ceja, pero ni él ni Trujillo Suárez en el VAR consideraron pitar penalti en una acción que era clarísima.

A medida que salen más imágenes de este escándalo, mayor es la indignación entre el madridismo. La última novedad ha sido unas imágenes en las que se ve cómo Alberola Rojas observa la herida de Mbappé, recibe mensajes del VAR y dice que no es nada. Y para más escándalo, se refiere a la acción como «un choquecito».

Para este árbitro, cliente del hijo de Negreira durante dos años, al que pagó 7.400 euros, el brutal codazo de Vitor Reis a Mbappé fue un «choquecito». Como si el jugador del Real Madrid se hubiera chocado con el del Girona, cuando la realidad es que recibió un brutal codazo en la ceja. Y así se ve en todas las imágenes, por mucho que desde el VAR (y ahí está otro escándalo) no vieran la sangre en la cara del futbolista francés.

Para más polémica, a pesar de su error clamoroso en este encuentro jugado este viernes en el Bernabéu, Alberola Rojas ha sido premiado con la final de Copa del Rey. Este colegiado será el que arbitre el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en La Cartuja de Sevilla. No sólo eso: Trujillo Suárez, que estaba en el VAR en el Real Madrid – Girona, también está en el equipo arbitral de esa final de Copa. Han sido los dos premiados.

Las designaciones del Comité Técnico de Árbitros han supuesto un mensaje claro: si perjudicas al Real Madrid de forma tan clamorosa, tienes premio. Los dos colegiados que perpetraron ese escándalo arbitral en el Bernabéu son elegidos para la final de Copa tres días después. Así, nada ha cambiado del CTA de Medina Cantalejo con el de Fran Soto.