Kylian Mbappé ha recibido tres puntos de sutura en la ceja derecha tras el durísimo codazo que sufrió por parte de Vitor Reis, jugador del Girona. En esta foto del jugador francés con esa herida, que le ha impedido entrenar este domingo, se ve con claridad la dureza de ese codazo. Además, y ahí estuvo en el escándalo del Real Madrid – Girona, la acción no acabó señalada como penalti ni por Alberola Rojas, árbitro de campo, ni Trujillo Suárez, colegiado en el VAR.

Como se puede observar en la imagen, Kylian Mbappé tiene un corte significativo a centímetros de su ceja. Es la herida de guerra que se le ha quedado al jugador francés por esa acción que se produjo en los últimos minutos del duelo del Real Madrid ante el Girona el pasado viernes.

Pese a que Mbappé hasta sangró -una imagen que no se vio en la realización de la Liga de Tebas, pero que sí lo pudo ver el árbitro, que estaba al lado-, ni el colegiado en el césped del Bernabéu ni el de VAR decidieron pitar penalti. Además, por esta herida, que ha supuesto que le pongan tres puntos a Mbappé en esa ceja derecha, el francés no ha podido entrenar este domingo con el resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.