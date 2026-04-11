Trujillo Suárez, el árbitro de VAR que no para de machacar al Real Madrid

Trujillo Suárez se quiere ganar desde el VAR el protagonismo que jamás un árbitro debe tener. El colegiado canario, desde hace dos años exclusivamente en el VAR, lleva machacando esas dos temporadas al Real Madrid con sus decisiones. A pesar de que ve el fútbol por la televisión, Trujillo Suárez tiene una continua animadversión contra el equipo blanco si a los datos y hechos nos atenemos. La última muestra de ello fue el escandaloso penalti a Mbappé en el Real Madrid–Girona que no sancionaron.

Que Alberola Rojas en el campo no viera el penalti sobre Mbappé ya es grave, pero que un árbitro, desde el VAR, no llamara al colegiado principal para indicarle la claridad del manotazo. La sangre en la cara del jugador francés quedará como ejemplo del gran error de Trujillo Suárez, que ni viéndolo todo por televisión se negó a avisar a su compañero de que era penalti.

Trujillo Suárez es ya un viejo conocido para el Real Madrid, un árbitro con un historial nada positivo para el equipo blanco. La temporada pasada ya amargó al conjunto entonces de Ancelotti con varios errores en un partido clave en esa Liga, el Osasuna – Real Madrid, en el que desde el VAR se negó a avisar de tres penaltis a favor del conjunto madridista, pero sí avisó de uno a favor del cuadro navarro.

Pero centrándonos en esta temporada, Trujillo Suárez viene de tragarse también una corrección que era clave en el último derbi Real Madrid – Atlético. Munuera Montero, en el césped, expulsó a Fede Valverde por una falta sobre Baena, una falta que no era para roja. Viéndola desde el VAR, Trujillo Suárez no quiso llamarle para corregirle. ¿Cuál fue la consecuencia de aquello? Darle a este árbitro canario el siguiente partido del Real Madrid en el Bernabéu, el que le enfrentó al Girona este viernes.

Pese a que acumula muchos errores esta temporada, Trujillo Suárez es uno de los árbitros de VAR que más han pitado al Real Madrid este año. Ya son 10 ocasiones (de 31 partidos) y en los tres últimos encuentros en el Bernabéu este árbitro canario los ha dirigido todos desde el VAR.

En el Real Madrid hay una lógica indignación por la actuación arbitral, que tildan de «nefasta». Por mucho que el equipo de Arbeloa jugara mal y esté lejos del título de Liga, si los árbitros -el de campo y el de VAR- hacen bien su trabajo, el Real Madrid hubiera tenido ese penalti para ganar al Girona.

El problema de Trujillo Suárez es que no interviene, no avisa a los colegiados de campo de acciones claras que él sí ve por televisión. Lo hizo hace dos jornadas en la mencionada expulsión de Fede Valverde en el derbi y este viernes en el clamoroso penalti a Mbappé, que ni sangrando quiso actuar desde el videoarbitraje.

Trujillo Suárez es también, ya la temporada pasada, el que se tragó un penalti clarísimo sobre Rodrygo en un encuentro en Getafe o el que condicionó por completo el duelo en Pamplona cuando la liga estaba muy igualada. Y, sin embargo, a más fallos, como se está viendo recientemente, más partidos del Real Madrid le dan desde el CTA de Fran Soto.