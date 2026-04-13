No sólo es Alberola Rojas: el Comité se ríe del Madrid al premiar al otro árbitro que no pitó el penalti a Mbappé

Las designaciones de la final de la Copa del Rey, tradicionalmente un premio para cualquier árbitro, han dejado en evidencia al actual Comité Técnico de Árbitros. Nada ha cambiado del CTA de Medina Cantalejo con el de Fran Soto. Alberola Rojas, el colegiado que viene de negarse a pitar el clarísimo penalti a Mbappé en el Real Madrid – Girona (incluso viendo la sangre pasó de las protestas del francés), pitará la final de Copa del Rey. Pero es que, y como si fuera una forma de burla contra el Real Madrid, el hombre que estuvo en el VAR también estará en el cuerpo arbitral de esa final en La Cartuja de Sevilla.

Trujillo Suárez, el árbitro que estuvo en el VAR del Real Madrid – Girona, está en el equipo arbitral para la final de la Copa del Rey, un partido que siempre desde el CTA se ha considerado como un premio a los mejores. El colegiado principal será Alberola Rojas, que estaba en el césped en el Bernabéu el pasado viernes, pero es que en el VAR volverá a estar Trujillo Suárez. No será él el responsable del videoarbitraje -ese puesto le cae a otro árbitro que ha machacado al Real Madrid, Figueroa Vázquez-, pero sí estará de AVAR.

Las designaciones del Comité Técnico de Árbitros han supuesto un mensaje claro: si perjudicas al Real Madrid de forma tan clamorosa, tienes premio. En el club blanco alucinaban con estas designaciones. Si en Valdebebas se decía este fin de semana que «lo que le hicieron al Madrid fue un atraco en grupo», ahora la indignación es mayor. «Ni disimulan», explican desde la entidad madridista. Y es así.

Quien queda en evidencia es el CTA de Fran Soto al nombrar a Alberola Rojas y Trujillo Suárez para esta final de Copa que disputan Real Sociedad y Atlético de Madrid en Sevilla. El encuentro ha supuesto siempre para el arbitraje un premio para el colegiado, una forma de reconocer el buen trabajo hecho durante todo el año. Ambos -tanto el de campo como el de VAR- han tenido errores muy graves durante toda la temporada, pero es que el más reciente ha dado la vuelta al mundo, con la imagen ensangrentada de Mbappé.

El premio es de risa y supone un claro mensaje del Comité Técnico de Árbitros. Los dos colegiados que perpetraron ese escándalo arbitral en el Bernabéu son elegidos para la final de Copa tres días después. Alberola Rojas estará acompañado por los asistentes en banda Alfredo Rodríguez y Jorge Bueno, Cordero Vega será el cuarto árbitro, con Figueroa Vázquez en el VAR. A su lado, Trujillo Suárez, que, pese a que acumula muchos errores esta temporada, podrá disfrutar de la experiencia (y premio) que es una final de Copa.