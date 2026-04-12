El cabreo sigue en el Real Madrid: «Lo que hicieron fue un atraco en grupo»

En el Real Madrid sigue el cabreo con el arbitraje español. Es lógico. Lo que ocurrió el pasado viernes en el duelo contra el Girona fue un escándalo. Aunque el equipo blanco no jugó bien, la realidad es que hubo un penalti clarísimo por el codazo a Mbappé que ni Alberola Rojas en el campo ni Trujillo Suárez en el VAR señalaron. Y eso acaba marcando la clasificación.

«Lo que le hicieron al Madrid fue un atraco en grupo», dicen en Valdebebas. Y es que cuesta creer cómo no se pudo pitar penalti en una acción tan clara. Primero en el campo, con un árbitro que vio la sangre en la cara de Mbappé, al que le han tenido que poner tres puntos de sutura en la ceja (y por ese motivo no entrenó este domingo). Y segundo, en el VAR, con imágenes suficientes para darse cuenta de la gravedad del manotazo.

Alberola Rojas y Trujillo Suárez, árbitros ya sospechosos con el Real Madrid, no hicieron bien su trabajo. El asunto es si para sus jefes del CTA sí lo hicieron bien. En el Real Madrid existe ya un cansancio con este colectivo arbitral, por mucho que se hayan cambiado las caras de sus responsables. Tienen razones para estar cansados: los hechos le dan la razón.

Como dicen en Valdebebas, «fue inaudito» lo que sucedió en el Bernbéu el pasado viernes. «Mientras más veces se ve toda la escena, más sangrante resulta» que no se pitara penalti. Es uno de los errores más graves de la temporada por parte de los árbitros españoles, que con sus decisiones han alejado al Real Madrid de la clasificación de la Liga. Y por mucho que el conjunto blanco esté mal, no es argumento: los colegiados tienen que hacer bien su trabajo y más cuando existe el VAR.

Además, se da el caso de que estos dos colegiados -Alberola Rojas y Trujillo Suárez- tienen un largo historial contra el Real Madrid. Especialmente sangrante es lo de Trujillo, toda vez que él está en el VAR y tiene imágenes que demuestran que era penalti. El colegiado canario, desde hace dos años exclusivamente en el VAR, a menudo tiene fallos contra el Real Madrid.

Que Alberola Rojas en el campo no viera el penalti sobre Mbappé ya es grave, pero que un árbitro, desde el VAR, no llamara al colegiado principal para indicarle la claridad del manotazo. La sangre en la cara del jugador francés quedará como ejemplo del gran error de Trujillo Suárez, que ni viéndolo todo por televisión se negó a avisar a su compañero de que era penalti.

Trujillo Suárez viene de tragarse también una corrección que era clave en el último derbi Real Madrid – Atlético. Munuera Montero, en el césped, expulsó a Fede Valverde por una falta sobre Baena, una falta que no era para roja. Viéndola desde el VAR, Trujillo Suárez no quiso llamarle para corregirle. Pese a todo, ha sido el responsable del VAR de los últimos partidos del Real Madrid en el Bernabéu.

El enfado en el Real Madrid es mayúsculo. Como resumió Arbeloa tras el partido, «es penalti aquí y en la luna». Sin embargo, para los árbitros españoles, no. Una situación límite que demuestra el mal estado del arbitraje y que cansa ya con razón, al Real Madrid.