Mbappé no entrena con el Real Madrid: tres puntos en la ceja por el codazo en el que no pitaron penalti

Kylian Mbappé no ha podido entrenar este domingo con el Real Madrid por la durísima falta que le hicieron en el encuentro ante el Girona, un manotazo que le provocó tres puntos en la ceja derecha. Fue la acción escandalosa en la que ni Alberola Rojas en el campo ni Trujillo Suárez en el VAR pitaron penalti.

Así, en el entrenamiento de este domingo, ya de preparación para el duelo ante el Bayern de Múnich de este miércoles en Champions (vuelta de cuartos), Álvaro Arbeloa no ha podido contar con Mbappé. El francés no ha podido entrenar porque le dieron tres puntos en la ceja derecha. Tiene molestias derivadas del durísimo codazo que sufrió… sin sanción.

En el Real Madrid se ha considerado que no había que arriesgar con Kylian, de ahí que no haya entrenado por precaución. Ha sido la principal baja en el entrenamiento y esto no hace más que aumentar la gran indignación en el Real Madrid, ya que los tres puntos en la ceja los tiene Mbappé por un codazo que ni con VAR se sancionó.

En lo que respecta al entrenamiento, la sesión comenzó con trabajo en el gimnasio y posteriormente continuó sobre el césped con rondos y exigentes ejercicios de posesión y presión. Los jugadores disponibles por Arbeloa hicieron trabajo de alta intensidad con balón combinado con finalizaciones.

El entrenamiento concluyó con un partido a medio campo. No estuvo Mbappé, como hemos ya mencionado, además de Courtois ni Rodrygo, que siguen con sus procesos de recuperación. Así, el Real Madrid piensa ya en el duelo ante el Bayern, donde se jugará gran parte de la temporada en el Allianz Arena.