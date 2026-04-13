El esloveno Slavko Vinčić será árbitro para el Bayern-Real Madrid

El árbitro esloveno, Slavko Vinčić, es el elegido para dirigir el duelo entre Bayern de Múnich y Real Madrid, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro se disputará este miércoles a las 21:00 horas en el Allianz Arena, con todo aún por decidir tras el 1-2 favorable al conjunto alemán en la ida. En este contexto de máxima tensión competitiva, la elección del colegiado cobra especial relevancia.

Slavko Vinčić, de 46 años e internacional desde 2010, es uno de los árbitros más experimentados del panorama europeo. De hecho, ya dirigió la final de la Champions League 2023-24, en la que el Real Madrid conquistó su decimoquinto título ante el Borussia Dortmund, lo que refuerza su perfil como árbitro de grandes citas.

No será la primera vez que el colegiado esloveno arbitre a los blancos en Europa. Este será su quinto partido con el Real Madrid en Champions, con un balance positivo para el conjunto español: tres victorias y una derrota. Entre esos precedentes destaca la mencionada final ante el Dortmund, así como encuentros frente a Milan la temporada pasada (1-3) y la presente ante la Juventus (1-0) en la liguilla y Benfica (2-1) en la vuelta de play off.

En cuanto al Bayern, el historial de Vinčić es más equilibrado, con resultados variados que incluyen dos victorias, dos empates y una derrota. Resultados que no son tan positivos para el conjunto bávaro. El equipo arbitral estará completado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el neerlandés Pol van Boekel será el encargado del VAR con Dennis Higler.

Con el Real Madrid obligado a remontar y el Bayern defendiendo su ventaja, todo apunta a un partido intenso, físico y cargado de presión. En este escenario, la actuación de Vinčić será clave para garantizar el control del juego y evitar polémicas en una eliminatoria que promete emociones fuertes hasta el final.