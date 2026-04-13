El Real Madrid marca el camino para la remontada

El Real Madrid tiene este miércoles en Múnich una de esas grandes noches europeas. Hay que remontar, pero si hay un club que de eso sabe bien, es el de Arbeloa. Tras el 1-2 de la ida en el Bernabéu, el Real Madrid tiene la obligación de ganar en Alemania, algo que ha hecho en tres de sus últimas cuatro visitas. Dos de ellas darían el pase a la prórroga y una el billete directo a semifinales. Es difícil, pero no imposible. El madridismo cree y, el primero de todos ellos, como presidente del club, animó y dio un mensaje de esperanza para la remontada. Florentino Pérez arengó al madridismo para la remontada ante el Bayern.

En su emotivo discurso en la entrega de insignias a los socios que cumplieron 50 y 60 años como tal, Florentino Pérez lanzó un mensaje claro. «Aquí nadie se rinde», dijo el presidente del Real Madrid cuando se dirigió a esos socios. «Vosotros, que habéis dedicado vuestra vida al Real Madrid, sabéis bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando, año tras año, hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos al mayor palmarés de la historia del deporte, que es el que tiene el Real Madrid», dijo Florentino Pérez.

El mensaje es claro. Por muy difícil que sea la situación, como puede ser la actual, el Real Madrid se ha caracterizado por no rendirse jamás. Y eso es lo que hay que hacer en Múnich, tanto los jugadores como el cuerpo técnico como la afición. Florentino Pérez dio este domingo el primer paso para creer. Hay que ser optimistas.

«Vamos a seguir luchando año tras año», dijo también el presidente, dejando claro que esta temporada ni mucho menos se ha acabado. Florentino Pérez también recordó que se han ganado 58 títulos en los últimos tres lustros (entre fútbol y baloncesto), por lo que siempre hay que tener presente lo que es el Real Madrid. Y valorarlo: «Valoremos las cosas en su justa medida y que seamos conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo y cada título».

El Real Madrid, en Múnich, tiene una cita crucial y la primera regla básica es creer. Ni mucho menos darse por perdido. Es el Madrid, el club más grande de la historia del fútbol. Y Florentino Pérez arengó al madridismo para ello desde este domingo. Su discurso, de esperanza y recordatorio de lo que es el club, marca el camino para creer en una remontada.

El Bayern es un gran equipo, líder destacado de la Bundesliga, el rival histórico del Real Madrid en Europa. Es un clásico de la Champions, un club con otro gran historial. Pero jamás hay que olvidar lo que es el Real Madrid. Y eso vino a transmitir Florentino Pérez. Hay que creer. Esto es el Real Madrid.