La remontada que le falta al Real Madrid: «Quedan muchos días y todo es cuestión de un click»

El Real Madrid vive uno de esos momentos en los que todo invita al pesimismo tras un nuevo varapalo este viernes contra el Girona en el estadio Santiago Bernabéu. Bloqueo mental, falta de reacción, decisiones arbitrales que vuelven a golpear y una sensación general de que el equipo no da para más. Pero hay algo que nunca cambia. Algo que sigue ahí incluso cuando todo se tambalea: la historia.

Porque sí, el presente del Real Madrid es gris. El empate ante el Girona volvió a dejar al equipo tocado, con la Liga más perdida si cabe y con más dudas que certezas. El análisis interno es duro: falta chispa, falta alma, falta ese punto de rebeldía que siempre ha definido a este club. Se habla incluso de un «bloqueo de espíritu». Y eso es lo más preocupante. Más que el juego. Más que los resultados.

Pero el fútbol, y especialmente el Real Madrid, no entiende solo de lógica. El equipo de Álvaro Arbeloa viajará a Múnich con todo en contra. Sensaciones, dinámica, confianza… todo apunta hacia el lado del Bayern, que además llega reforzado tras su victoria en el Bernabéu y en un gran momento de forma. Incluso la historia juega en su contra, ya que los madridistas sólo fueron capaces de remontar fuera de casa en una ocasión… en la Recopa.

Y, sin embargo, hay un dato que lo cambia todo. O, al menos, que invita a creer. Porque este enfrentamiento no es uno más. Es el clásico europeo. Y en esa historia, el Real Madrid ha sabido sobrevivir muchas veces. Incluso cuando parecía imposible.

El Clásico de Europa

Ambos equipos se han enfrentado un total de 26 veces en la máxima competición continental, con un balance muy igualado, pero ligeramente favorable a los blancos, que han salido adelante en más eliminatorias directas. Y no es casualidad. Es costumbre. Es ADN.

Este Real Madrid puede estar bloqueado. Puede no tener fútbol. Puede no tener continuidad. Pero sigue teniendo memoria competitiva. Esa que aparece cuando el contexto es límite. Esa que no se entrena.

Porque lo que viene en el Allianz Arena no es un partido. Es un escenario. Uno en el que el Real Madrid ha construido su leyenda. Dentro del vestuario lo saben. Lo repiten. No es cuestión de táctica, ni de pizarra, ni siquiera de momento de forma. Es cuestión de creer. De dar ese «click» que lo cambia todo. Porque si algo ha demostrado este club es que necesita muy poco para activarse.

¿Es un milagro? Probablemente. ¿Es difícil? Muchísimo. ¿Es imposible? Ahí está la clave. Porque si hay un equipo en Europa al que no se le puede dar por muerto, incluso cuando parece estarlo, es el Real Madrid. Y en Múnich, una vez más, tendrá la oportunidad de recordarlo.

Arbeloa lo explicó perfectamente en la previa cuando le preguntaban tras empatar contra el Girona si hay motivos para creer: «Yo quiero que crean los míos. Es lo único que quiero. Estoy convencido de que los 25 que vayamos para allá vamos a estar convencidos de que podemos ganar y dar la talla. En Múnich están convencidos de que con la renta que tienen y jugando en su campo son favoritos. Pero van a tener enfrente unas camisetas blancas, un escudo redondo y estoy seguro de que vamos a plantear mucha batalla».