El Bernabéu ya ni pita: así fue la tímida bronca a sus jugadores tras empatar contra el Girona

El madridismo mostró total apatía en el Santiago Bernabéu al final del Real Madrid-Girona (1-1) y ni siquiera se esforzó en pitar a los jugadores y a Álvaro Arbeloa. La bronca fue bastante tímida y los protagonistas de otro nuevo tropiezo se marcharon del césped sin pena de gloria. Con el de este viernes, ya son nueve partidos sin ganar en esta Liga, una cifra que le impide competir con un Barcelona que le puede sacar ocho puntos al final de la jornada 31.

El público madridista terminó más enfadado con el árbitro Alberola Rojas que con su propio equipo. El árbitro perdonó un penalti clarísimo sobre Kylian Mbappé en el 88′ y los blancos perdieron una opción clara de remontar y llevarse los tres puntos que le habrían permitido seguir mínimamente enganchado a la pelea por la Liga.