Real Madrid
Resultado Real Madrid – Girona | Resumen, goles y cómo ha quedado el partido de la Liga
Sigue en directo el minuto a minuto de este Real Madrid - Girona con todos las ocasiones, goles y resultado del partido de Liga
A qué hora es el Real Madrid – Girona: horario y dónde ver por televisión en directo y en vivo online gratis el partido de la Liga
Min 91
Se añaden seis de descuento
Nos iremos hasta el 96, ya se ha consumido uno de descuento.
Min 90
¡No hay penalti!
El VAR revisa y decide no llamar al árbitro. La jugada es clarísima y el codazo a Mbappé es evidente en la repetición televisiva. Incomprensible.
Min 88
¡Pide penalti el Real Madrid!
Cae Mbappé en el área tras un codazo del rival. El árbitro no pita nada de primera pero está siendo revisado por el VAR.
Min 86
¡La tuvo Mbappé!
Buena jugada del Real Madrid, que la maduró hasta llegar a Mbappé. El francés le pegó con todo pero se topó una vez más con Gazzaniga, que la escupe.
Min 82
Últimos compases
Recta final en el Bernabéu con el Madrid con la pelota pero con falta de ideas y claridad.
Min 79
Doble cambio de Arbeloa
Salen Fran García y Camavinga y entran Mendy y Tchouameni.
Min 75
Otra llegada del Girona
Flojo el Madrid y recupera el Girona. Disparo ajustado que es desviado a córner.
Min 73
Intento de Arnau
Prueba el capitán un disparo con el exterior bastante defectuoso. Está el partido tonto y el 1-1 aún el marcador.
Min 70
Cambio en el Girona
Se marcha Ounahi y entra Bryan Gil.
Min 69
¡Pide penalti Mbappé!
Se marchaba en carrera Mbappé y hay contacto con su par del Girona. El árbitro dice que no hay nada. Tampoco el VAR.
Min 65
Cambios en ambos equipos
Arbeloa saca del campo a Militao y Bellingham, muy cansados ambos. Entran Huijsen y Güler. En el Girona se fue Echeverri y entró Abel Ruiz.
Min 62
¡GOOOOL DEL GIRONA!
Le dejaron disparar a Lemar y pasó lo que pasó. Arnau asiste al francés y éste saca un latigazo imposible para Lunin. 1-1 en el marcador.
Min 57
Vinicius y atrapa Gazzaniga
Quiere el segundo el Madrid. Vinicius forzó ahora un par de acciones. La primera la finalizó Militao aunque su disparo lo escupe la zaga catalana. La segunda fue un disparo del extremo que se topó con Gazzaniga.
Min 54
¡Roza el segundo Mbappé!
Valverde ha salido con una marcha más en este segundo tiempo. Ahora con el mono de extremo, pone un centro impecable para Mbappé, que llega justo y remata con la espinilla.
Min 51
¡GOOOOOOLAZO DE FEDE VALVERDE!
¡El trallazo habitual de Fede Valverde! Le pega desde su casa el uruguayo, sorprende a Gazzaniga y el meta se la traga. Se pone por delante el Real Madrid.
Min 47
¡La tuvo el Madrid!
Fue primero Mbappé el que le pudo pegar pero se lo pensó demasiado. La pelota al final es de Bellingham que lo intenta pero la bloca fácil Gazzaniga.
Min 46
¡Arranca la segunda parte!
Sin cambios en el inicio de este segundo tiempo entre Real Madrid y Girona.
Así lucen los banquillos
Esto tienen Real Madrid y Girona en el banquillo para hacer cambios en la segunda parte.
Real Madrid: Manuel Ángel, Fran González, Gonzalo, Güler, Huijsen, Daniel Yañez, Alaba, Thiago Pitarch, Jesús Fortea, Mendy, Ceballos y Tchouameni.
Girona: Rincón, D. López, Joel Roca, Abel Ruiz, Vlad, Stuani, F. Beltrán, Lancinet Kourouma, Rubén y Bryan Gil.
¡Descanso en el Bernabéu (0-0)!
Se acaban los primeros 45 minutos igual que empezaron, con el 0-0 en el marcador. Ligeramente superior el Madrid, que tuvo más peso con la pelota pero el Girona tuvo también las suyas pese a tener menos la pelota. Gazzaniga protagonizó varias paradas clave, también una de Lunin providencial.
Min 45
¡La ha tenido el Girona!
Buenísima jugada ahora del Girona, que movió la pelota hasta pisar área. Fue Lemar el que encontró dentro de ella a Echeverri y éste le pegó tras un recorte. Fue forzado y la pelota se le fue fuera cerquita del poste de Lunin. Se añade uno de descuento.
Min 41
Aprieta el Madrid
Ve el descanso cerca el Real Madrid y aprieta las tuercas del Girona. Quieren un golito antes del segundo tiempo.
Min 38
¡Ojo con Asencio!
Pared que permite colarse en el área a Asencio pero su disparo es sumamente defectuosa. No es su sitio.
Min 35
Amarilla a Mbappé
Las protestas de Mbappé le cuestan la amarilla. No entendía el francés que le pitaran falta a él tras caer Francés, aquejado de un golpe en la cara.
Min 33
El Girona da unos pasitos adelante
Está más cómodo ahora el Girona, que se defiende bien y se asoma con más facilidad al área del Real Madrid.
Min 28
¡Trallazo de Valverde!
Buena jugada del Real Madrid. Apertura para Carvajal, éste penetra y deja atrás para Valverde que le pega con violencia pero se topa con un paradón de Gazzaniga que evita el 1-0.
Min 22
¡Roza el gol Bellingham!
Fue Brahim el que filtró el pase al corazón del área donde rozó la pelota Bellingham y la pelota se marcha muy cerca del poste.
Min 21
Por qué el Real Madrid no lleva camiseta retro
El Real Madrid no participa en la Jornada Retro de la Liga a diferencia de prácticamente la totalidad de los equipos de la competición. El club blanco optó por no hacerlo por motivos comerciales.
Min 19
¡Disparo de Vinicius!
Llegó algo forzado Vinicius al disparo en el área. Atrapa fácil Gazzaniga.
Min 17
Esta es la equipación que luce hoy el Girona
Para la Jornada Retro de la Liga el Girona emplea ante el Real Madrid esta equipación.
👕 No és un mal dia per estrenar-la pic.twitter.com/WpHE60ZsP5
— Girona FC (@GironaFC) April 10, 2026
Min 14
¡Vaya paradón de Lunin!
Qué buena jugada de Ouhani, dentro del área, que se hace el hueco para disparar potente y poner en aprietos a Lunin, que saca una sólida mano para evitar el 0-1.
Min 11
¡La más clara del Madrid!
Rompe líneas Bellingham, la pelota la lleva a la frontal Brahim y éste centra al segundo palo donde llega forzado Mbappé para rematar. La pelota supera a Gazzaniga pero es Álex Moreno el que saca en línea de gol.
Min 9
Jornada retro de la Liga
Son muchos los que se están preguntando hoy cuál es la equipación que luce hoy el Girona. Es la Jornada Retro de la Liga y el conjunto catalán es uno de los que ha preparado una camiseta especial para esta jornada. El Madrid no ha participado.
Min 6
¡La tuvo Mbappé!
Vaya pase ha metido Camavinga, picadito directo a la bota del francés, que la pincha en el área y en el mano a mano con Gazzaniga la pelota acaba en córner.
Min 3
Monopoliza la pelota el Madrid
Inicio muy dominador del equipo blanco. Bellingham en el doble mediocentro con Camavinga, es el que inicia.
Min 1
¡Arranca el partido!
Comienza el Real Madrid – Girona en el Santiago Bernabéu. Primera pelota para los catalanes.
¡Recordamos alineaciones!
Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Asencio, Fran García; Camavinga, Valverde, Bellingham; Brahim, Vinicius y Mbappé.
Girona: Gazzaniga; Arnau, Francés, Reis, Moreno; Iván M., Witsel, Lemar; Tsygankov, Echeverri y Ouhani.
Cuántos partidos ha ganado el Real Madrid al Girona
Desde que está en la élite el Girona, en el Real Madrid le ha vencido en ocho de los 13 enfrentamientos entre ellos, contando una eliminatoria copera. Dos empates y tres victores para los catalanes, una de ellas en el Santiago Bernabéu.
Quién es el árbitro del Real Madrid – Girona
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Javier Alberola Rojas para que dirija la contienda Real Madrid – Girona correspondiente a la jornada 31 de la Liga. Daniel Jesús Trujillo Suárez será el encargado de estar a los mandos del VAR.
Dónde ver en directo gratis el partido del Real Madrid hoy
Los seguidores del conjunto madridista, del cuadro catalán y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Girona de la jornada 31 de la Liga mediante la app de Movistar+.
¡Calientan los jugadores!
Saltan a calentar los jugadores de Real Madrid y Girona al espectacular verde del Santiago Bernabéu. Últimos ejercicios antes de la batalla.
HORA
DE
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— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 10, 2026
Horario del Real Madrid vs Girona
El Real Madrid recibe al Girona para disputar el partido que corresponde a la jornada 31 de la Liga dentro de poco más de media hora, a las 21:00 horas, el partido inaugural de esta jornada 31 de la Liga.
Dónde televisan el Madrid hoy: canal de TV
Este Real Madrid – Girona correspondiente a la jornada 31 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga.
A qué hora es el Real Madrid contra el Girona
La Liga ha programado este apasionante Real Madrid – Girona de la jornada 31 del campeonato nacional de nuestro país para este viernes 10 de abril a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Girona hoy
Así sale el Girona ante el Real Madrid: Gazzaniga; Arnau, Francés, Reis, Moreno; Iván M., Witsel, Lemar; Tsygankov, Echeverri y Ouhani.
📰 Las alineaciones para el partido de hoy#RealMadridGirona pic.twitter.com/aLhTK8iqWG
— Girona FC (@GironaFC_ES) April 10, 2026
Alineación del Real Madrid contra el Girona hoy
Esta es la alineación del Real Madrid esta noche: Lunin; Carvajal, Militao, Asencio, Fran García; Camavinga, Valverde, Bellingham; Brahim, Vinicius y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @GironaFC_ES
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— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 10, 2026
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto del Real Madrid – Girona, correspondiente a la jornada 31 de la Liga. Los blancos regresan al Santiago Bernabéu tras el revés sufrido ante el Bayern de Múnich en la Champions League y se ven obligados a reactivar el modo Liga para superar al Girona y mantener vivas sus opciones de pelear por el título.
El Real Madrid recibe al Girona en el Santiago Bernabéu este viernes 10 de abril, correspondiente con la jornada 31 de la Liga. Los blancos entran en la recta final por la Liga con la necesidad de sumar de tres en tres si quieren mantener vivas sus esperanzas por el título liguero, sobre todo tras el traspié ante el Mallorca. Sigue en directo el minuto a minuto de este Real Madrid – Girona con todos las ocasiones, goles y resultado del partido de Liga.
Real Madrid – Girona, en directo
A qué hora es el Real Madrid – Girona de Liga
La Liga ha fijado este enfrentamiento entre el conjunto de Chamartín y el cuadro catalán para el viernes 10 de abril a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera una previa tranquila en los aledaños del Santiago Bernabéu para que el choque arranque con puntualidad en la capital.
Dónde ver el Real Madrid vs Girona en TV y online
El encuentro se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago incluido en la oferta de Movistar+. Por tanto, será necesario disponer de una suscripción activa para disfrutar del partido, ya que no se emitirá en abierto.
Dónde escuchar por radio el Real Madrid – Girona
Para quienes no puedan verlo en televisión o internet, el partido también podrá seguirse en directo a través de la radio. Emisoras como COPE, SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Santiago Bernabéu para ofrecer la retransmisión íntegra.
Estadio del Real Madrid – Girona
El escenario del partido será el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito madrileño de Chamartín. Inaugurado en 1947 y recientemente remodelado, cuenta con una capacidad superior a los 80.000 espectadores. Se espera un gran ambiente en las gradas, con una afición exigente tras los últimos resultados.
¿Quién es el árbitro del Real Madrid – Girona?
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Javier Alberola Rojas como colegiado principal del Real Madrid-Girona, mientras que Daniel Jesús Trujillo Suárez estará al frente del VAR, encargado de supervisar y revisar las jugadas polémicas que puedan producirse durante el partido.
¡Final en el Bernabéu (1-1)!
Se le escapa la Liga al Real Madrid. El empate ante el Girona deja muy tocado al equipo blanco en sus aspiraciones por recortar distancias ante el Barcelona que, de vencer este fin de semana, aumentará en dos su diferencia con los de Arbeloa. Con un partido menos, los culés suman en estos momentos seis puntos más (76) que los blancos (70).