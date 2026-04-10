Real Madrid-Girona: la remontada empieza en el Bernabéu

El Real Madrid está en el precipicio. Ante el abismo. La posibilidad de terminar, por segunda temporada consecutiva, sin títulos importantes es muy real. Pero, por delante, los blancos tienen nueve partidos, como mínimo, para intentar cambiar la situación y remontar. El duelo ante el Girona, que se celebra este viernes en el estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 horas, es el pistoletazo de salida a un esprint en el que los hombres de Álvaro Arbeloa tratarán de evitar lo que, en estos momentos, parece inevitable.

El Real Madrid necesita ganar al Girona por diferentes motivos. El primero, porque no se pueden dejar ir en la Liga, a pesar de verse a siete puntos del Barcelona. Parece complicado, muy difícil, casi imposible que puedan aspirar al título, pero lo van a intentar. Lo obliga el escudo. Y, sobre todo, deben estar ahí por si suena la flauta y los azulgranas sufren una caída inesperada.

Por otro lado, ganar al Girona y tener buenas sensaciones también es positivo para buscar la machada el próximo miércoles en el Allianz Arena frente al Bayern. Desde la victoria siempre es mejor preparar cualquier partido y cualquier intento de remontada.

Rotaciones controladas

Arbeloa alineará un once de garantías, pero con la vista puesta en el Allianz Arena. Allí necesita a sus mejores piezas y dos de ellas, Éder Militao y Jude Bellingham, recién recuperados de una lesión, necesitan ritmo competitivo. Por eso serán titulares frente al Girona. Ambos jugaron un rato en los choques contra el Mallorca y el Bayern y ya parecen listos para volver al once. Militao, probablemente, siente a Antonio Rüdiger, a quien dará descanso con vistas a la vuelta de la Champions.

Bellingham se hará con un hueco en el centro del campo junto a Eduardo Camavinga, también confirmado por Arbeloa para el once. Ambos jugarán en la medular con Aurélien Tchouaméni y Thiago Pitarch. Valverde y Güler apuntan a descansar.

Atrás, Dani Carvajal y Fran García se disputarán el puesto con Carreras y Trent Alexander-Arnold, mientras que arriba Kylian Mbappé y Vinicius Júnior formarán un dúo clave antes del duelo más importante del curso para el Real Madrid, en el que no estarán los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo Goes y en el que regresará Ferland Mendy para disputar unos minutos.

Un Girona sin presión

El Girona, duodécimo de la Liga, a cuatro puntos del séptimo y a ocho del descenso, quiere sorprender al Real Madrid para encarrilar la permanencia e ilusionarse con Europa, en un partido con poco que perder y mucho que ganar para el equipo de Míchel.

Tras firmar uno de sus mejores encuentros ante el Villarreal (1-0), con una exhibición defensiva que minimizó al tercer clasificado, el conjunto catalán afronta la visita a Madrid con confianza e incluso optimismo. Es un reto complicado, pero la afición de Montilivi se aferra al gran nivel de su equipo en los partidos contra los rivales de la zona noble. Y también al hecho de que el conjunto blanco tiene la cabeza puesta en la visita del próximo miércoles al Allianz Arena, donde se jugará ante el Bayern el pase a las semifinales de la Champions.

El conjunto rojiblanco ya obtuvo un empate en el partido de la primera vuelta (1-1), y si vence en el Bernabéu se situará provisionalmente a un punto del séptimo y el octavo, y con once puntos más que el Elche, el primer equipo en descenso, que recibe al Valencia.

Para dejar atrás definitivamente el descenso y lanzarse a la pelea por Europa, el conjunto de Míchel tiene que encontrar la continuidad y la regularidad que no ha tenido esta temporada, con un sinfín de altibajos y actuaciones grises tras grandes victorias.

El delantero Vladyslav Vanat, hombre gol con diez dianas, ha dicho adiós al curso por la lesión tendinosa en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió contra el Villarreal. Abel Ruiz, su sustituto, podría tener su primera titularidad liguera en once meses: no ha tenido continuidad entre la falta de rendimiento y las lesiones y ha sido muy señalado por la afición, pero el lunes se fue ovacionado. El defensa Daley Blind también se retiró lesionado y es duda porque continúa con molestias. Míchel admitió en la previa que «no es baja segura, pero es difícil que llegue», y el también defensa Alejandro Francés podría regresar al once.

Real Madrid – Girona: posible onces