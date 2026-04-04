Así queda la clasificación de la Liga tras la derrota del Real Madrid contra el Mallorca

El Real Madrid depende del Atlético para no decir adiós a la Liga en la jornada 30 porque, tras su derrota en Mallorca, se queda con 69 puntos en la clasificación, cuatro menos que un Barcelona que buscará ganar en el Metropolitano y encarrilar su vigesimoctavo título doméstico.

Eder Militao logró empatar en el 88′ después de una segunda mitad horrible de los de Álvaro Arbeloa, pero Vedat Muriqi hizo el 2-1 final a los tres minutos. Manu Morlanes adelantó a los bermellones en el 41′. El Real Madrid tuvo varias ocasiones en la primera parte, con Kylian Mbappé protagonizando todas ellas y topándose una vez tras otra con un gran Leo Román.

Como decimos, la desventaja con el Barça sigue siendo de cuatro puntos y puede ascender a siete si los de Hansi Flick superan al Atlético en la noche de este sábado en Canillejas, algo que agotaría muchas opciones del Real Madrid en Liga, segundo en la clasificación, pero alejadísimo del liderato.

Por su parte, con la victoria, el Mallorca coge aire en la pelea por la permanencia, sobre todo después de que el Elche perdiese este viernes en Vallecas contra el Rayo (1-0). Los de Martín Demichelis siguen decimoséptimos, ahora con 31 puntos, dos más que los alicantinos y cinco que el Levante, que también cayó en San Sebastián.

La Real Sociedad fue su verdugo y los de Mattarazzo ya están sextos con 41 puntos, los mismos que el Celta de Vigo, al que bajó a la séptima posición. El conjunto vasco ya sueña con la Champions League, puesto que sólo están a tres del Betis, que juega a las 18:30 horas en La Cartuja frente al Espanyol, undécimo.

La clasificación de la Liga con la derrota del Real Madrid