Arbeloa: «Tenemos que mostrar la ambición de los grandes partidos, es la asignatura a mejorar»

Álvaro Arbeloa ha comparecido en rueda de prensa antes del partido del Real Madrid ante el Alavés. Una semana después de la eliminación ante el Bayern, el técnico volvía a hablar y lo hacía para mostrarse autocrítico con el rendimiento en Liga, señalando que deberán «mostrar ambición» como han logrado hacerlo «en los grandes partidos». «Es una asignatura que tenemos que seguir mejorando», ha señalado.

Sobre la reacción del Bernabéu tras apuntar a otro año en blanco, ha desvelado que no le «preocupa». «Creo que la gente está con el equipo y tenemos que demostrar que queremos ganar», ha apuntado Arbeloa. El técnico ha señalado que en estos últimos días ha sentido el apoyo de la afición tras lo sucedido en Múnich: «He sentido el orgullo que tiene el madridismo por el orgullo del miércoles y mañana espero un Bernabéu orgulloso. El sentimiento es que nos privaron por poder estar en semifinales y lo que he podido sentir y me hace feliz».

Sobre él, ha vuelto a decir que no le preocupa el futuro y ha agradecido de nuevo la confianza depositada por el club: «Pienso en cada momento lo que he creído que debía hacer y nunca he puesto mi figura por delante del club ni de los jugadores. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y tenemos muchas cosas que mejorar, pero al club sólo le puedo agradecer su apoyo y la confianza que me han dado. Siempre estoy bien, tengo mucha fuerza, energía, ambición y mientras esté en esta silla estaré bien».

El técnico madridista ha valorado cómo afrontan el partido ante el Alavés, que llega con aires renovados desde la llegada de García Plaza pero en plena lucha por el descenso: «La misma necesidad que tienen ellos, es la que tenemos nosotros. Con muchas ganas y demostrando la ambición y las ganas que tenemos que tener de hacer un buen partido».

También se ha referido a que será la segunda campaña seguida del club sin levantar títulos importantes: «Dos temporadas sin ganar nada y la última vez que pasó fue hace más de 20 años. El Real Madrid es el club en el que normalmente las cosas salen bien. En el Real Madrid no vale perder pero tampoco ganar. Sabemos la exigencia del Real Madrid y hay que ganar los siete partidos, en todas las cosas que tenemos que hacer bien para ganar».

«Soy madridista pero soy entrenador del Real Madrid y no me compete esta decisión. Me podéis hacer las preguntas que queráis, pero no me preocupa mi futuro, sólo estos siete partidos», ha señalado sobre su futuro al término del curso, señalando que la «comunicación directa» que tiene con el club y la «gran relación» hace que no le preocupe «en absoluto» lo que suceda tras esta campaña. «Nos va la vida en estos siete partidos», ha añadido.

Se ha referido a que se hayan ganado en 20 años casi las mismas Champions (seis) que Ligas (siete): «Alguna explicación encontraríamos, pero es fácil de ver a vista de muchos. En relación a nuestro desempeño, seguro que tenemos margen de mejora. En estos meses hemos rendido mucho mejor en las grandes citas y si tengo que hablar de estos tres meses, hemos vivido circunstancias como contra el Girona que hacen que sea más fácil ganar una Champions que una Liga y eso dice mucho».

También se ha referido a los jugadores con los que cuenta en el vestuario y el liderazgo que hay en él: «Tenemos líderes. Es una plantilla muy joven. Es una plantilla joven, con muchos jugadores que les queremos exigir mucho demasiado pronto. Tenemos grandes líderes: Carvajal, Alaba, Militao, Valverde…».

Desde su llegada, Arbeloa ha conseguido unir al vestuario, pero revela que no tiene «la sensación de colegueo o amistad» con sus jugadores. Ha asegurado que tiene «buena relación», porque es su manera de concebir un vestuario: «Eso no implica que no puedas apretarles, decirles a la cara lo que han hecho mal. Es importante que todos tengamos ganas de venir a trabajar, a entrenar. En los momentos malos siempre ha habido un gran ambiente. No nos gusta, pero nos decimos las cosas a la cara y eso nos hace creer como grupo».

Camavinga y Güler

Uno de los jugadores más señalados tras la eliminación en Champions fue Camavinga. De él ha señalado que está «dolido», aunque «como todos», y ha vuelto a atacar la actuación del árbitro: «Fue una acción que fue un error del árbitro grave porque está claro que no sabía que tenía una tarjeta. Son errores que en un partido de Champions no se deberían dar».

Ha seguido hablando de Camavinga, del que ha defendido que «ha ganado dos Champions y con 24 años ha jugado Mundial y Euro». Sobre el futuro del futbolista, ha deseado que siga en el club más tiempo: «Ha jugado mucho y bien y cuenta con la confianza del club y ojalá pueda estar miuchos años más con nosotros».

También ha ensazado la figura de Güler: «Cuando vine, se decía que Arda no era capaz de jugar los partidos grandes y mira la eliminatoria que ha hecho con el Bayern o el Manchester City. Yo le dije que jugara o no, no iba a ser por capacidad y talento».