PSG y Chelsea tantean a Camavinga

Camavinga ya tiene sus dos primeros pretendientes para salir del Real Madrid. Al interés del Manchester United se unen ahora el Chelsea y el PSG, que ya han tanteado a los agentes del futbolista sobre la posibilidad de ficharle este verano.

Eduardo Camavinga tiene el cartel de transferible en el Real Madrid. Lo sabe el jugador, lo saben sus agentes y todo el madridismo después de su actuación en Múnich. Aunque tiene contrato en vigor hasta 2029, en el club blanco creen que el ciclo del francés ha terminado y van a intentar convencerle de que salga este verano. La situación de Camavinga tampoco es ajena para los grandes clubes europeos hasta el punto que dos de ellos, el PSG y el Chelsea, ya le han tanteado.

El pasado 20 de febrero, OKDIARIO adelantó que el Manchester United estaba interesado en el fichaje de Camavinga, cuyo futuro en el Real Madrid ya comenzaba a estar en entredicho. Desde entonces su rendimiento ha ido menguando hasta haberse dejado arrebatar el sitio incluso por un canterano de 18 años como Thiago Pitarch.

Un ciclo acabado

En el Real Madrid consideran que el ciclo de Camavinga, después de cinco temporadas en el club, toca a su fin. Su evolución ha sido en una curva que está en su momento más descendente y se cree que no ha progresado lo suficiente. Además, el francés es víctima de su propio valor de mercado, lo que le convierte en la joya de la corona de la operación salida que se está gestando en Valdebebas para este verano.

El Real Madrid confía en sacar por Camavinga un traspaso en el entorno de los 70 millones que le permita ser la base de los ingresos necesarios para acometer la necesaria reestructuración de la plantilla de cara a la próxima temporada. El club blanco sabe que el mercado está disparado y para contratar fichajes en las posiciones claves (central, mediocentro creativo y lateral derecho) debe vender.

Camavinga, de momento, se mantiene a la espera de acontecimientos. Su prioridad es quedarse en el Real Madrid, aunque tendrá que reconsiderar su decisión a final de temporada según los minutos que dispute en el último tramo y según también quien sea el inquilino del banquillo la próxima temporada.

Al PSG Camavinga le encaja porque le sigue desde hace tiempo y es ese jugador con energía, técnica individual y polivalencia tan del gusto de Luis Enrique. Al Chelsea, que también hará reestructuración este verano, el francés también le encaja porque consideran que es el clásico centrocampista ‘box to box’ perfecto para triunfar en la Premier.