Camavinga: «El madridismo no ha visto del todo a Camavinga, puedo dar mucho más»

Eduardo Camavinga fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la ida del playoff de la Champions que mide a los blancos con el Benfica. Los de Arbeloa ya sufrieron al equipo dirigido por José Mourinho en la fase liga, ya que perdieron 4-2 contra los portugueses en un partido donde fueron claramente superados.

Camavinga comenzó analizando la eliminatoria contra el Benfica: «Lo más importante es hacerlo bien como equipo. Tenemos qie jacer un partido bueno junto, atacar y defender bien juntos, y hacerlo bien».

Sobre la necesidad de un centrocampista creativo en el centro del campo, despertó las sonrisas de todo: «Pues yo pienso que no. Que tenemos jugadores con estas características. Hay muchos buenos jugadores en el campo y no estamos en eso ahora. Pero si para ti lo necesitamos, hablaré con el presidente y vamos a ver». «Soy capaz de hacer eso, puedo hacerlo. Soy consciente de lo que puedo hacer y que ahora, lo puedo hacer mucho mejor. Sí, puedo ser ese ‘organizador’», añadió.

Sobre lo que deben cambiar respecto al partido de la fase liga, fue claro: «La mentalidad. Ahora estamos mejor en eso. Debemos atacar y defender juntos. Queremos hacer un gran partido, porque aquello fue duro para nuestra afición. Queremos ganar con espíritu de revancha».

También habló del sofá gris de Arbeloa: «¡He ido muchas veces! Con Xabi y con Arbeloa. Es como cuando tú vas al despacho de tu jefe. Es un entrenador al que le gusta hablar con el jugador, mientras que Xabi quería hablar más en el campo, aunque ahora con Arbeloa es igual».

Camavinga fue sincero al reconocer que no se ha visto todavía su mejor versión: «No, pienso que debo hacer mucho más. Soy consciente y capaz. El madridismo no ha visto del todo a Camavinga. Porque puedo dar mucho más».

Sobre si se siente cómodo en la banda izquierda, explicó lo siguiente: «Tengo una buena relación con Carreras, así que es fácil en el campo. Y me gusta jugar ahí. Aunque ahora lo importante es jugar. No suelo estar en la banda, pero como pasó con el lateral, si tengo que hacerlo por el equipo, lo hago. No estoy acostumbrado, pero está yendo bien».

«Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido, aunque quiero más. Si miro al pasado… mi familia está muy orgullosa, muy feliz. Vengo de un lugar sin muchas cosas y ahora, puedo dar mucho a mi gente. En el campo rezo para que mis padres estén felices, cuando me ven jugar. Creo que lo estoy consiguiendo. Y quiero seguir así», aseguró.

También habló de su posición: «Como he dicho siempre, me gusta jugar de seis. Me puede faltar regularidad y estar más concentrado en el campo, porque a veces cometo errores, soy consciente. Es lo que me falta».