Camavinga confiesa uno de los rituales de Arbeloa: «A veces viene a los entrenamientos y nos regala…»

Eduardo Camavinga ha aprovechado el parón de selecciones para hablar del gran cambio que ha dado el Real Madrid desde la llegada de Álvaro Arbeloa. Peleando la Liga y en cuartos de Champions, en el vestuario merengue se respira felicidad gracias a los resultados y la implicación del entrenador que cogió el testigo de Xabi Alonso a mitad de temporada.

Tres meses después de asumir el cargo de dirigir al primer equipo, Camavinga ve una implicación que les ha motivado a subir la intensidad para recuperar la ilusión de pelear títulos: «Tiene el mismo espíritu de Carlo Ancelotti. Con él tenemos libertad y lo mejor es que siempre habla con nosotros. Nos cuida mucho. Incluso algunos días viene con regalos en los entrenamientos, como donuts, oreos, dulces», confesó.

Uno de los partidos más duros fue la vuelta de los cuartos de Champions en el Etihad. Partido en el que el Real Madrid mostró una gran solidez defensiva y del que confesó que ese partido cambió la mentalidad del equipo: «Antes no jugábamos como un equipo. Tenemos que hacer el esfuerzo juntos, tanto para atacar como para defender. Ya sabíamos que contra el City no íbamos a tener mucho el balón. Íbamos a tener que defender mucho, y creo que lo hicimos de verdad. Ahora sabemos que podemos hacerlo. Sabemos sufrir juntos y atacar para rematar al equipo. Creo que ese fue el momento clave», añadió Camavinga en ESPN.

Sobre Arbeloa, insistió en que la química ha sido clave para que el Real Madrid suba el nivel: «Al final, cuando uno está feliz, tus pies hacen lo que mejor saben hacer». Incluso, Camavinga salió a defender a su amigo Vinicius. Ambos coincidieron en el partido amistoso entre Francia y Brasil. Su relación es muy estrecha fuera del fútbol y lo protegió de las críticas a las que está sometido: «Es buena persona. Siempre ayuda a los más jóvenes. Cuando llega alguien nuevo, es el primero que se acerca para ayudarle. En Europa no entienden que cada uno celebra como quiere. Si vas a Brasil o Estados Unidos es normal. Al final esto es fútbol y es un juego», aseguró.

Camavinga pide minutos a Arbeloa

Desde la llegada de Arbeloa, Camavinga ha tenido que pelear para ganarse más minutos en el césped. La irrupción de Thiago Pitarch le ha hecho perder galones, siendo suplente en los octavos de Champions ante el City. Una exigencia que reconoce: «Allí hay que ganarlo todo porque es lo mínimo. Me he acostumbrado a la presión. Lo bueno es que el espíritu es joven y como somos un grupo joven, nos entendemos fácil. Al final siempre uno quiere jugar más, tener más constancia», dijo.