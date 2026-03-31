Arbeloa activa La Fábrica

Valdebebas, donde se encuentra la mayor factoría de talento del fútbol mundial, vive su día a día con una ilusión renovada desde hace meses. Desde el pasado 12 de enero, cuando la apuesta valiente del Real Madrid por Álvaro Arbeloa para dirigir al primer equipo se hizo realidad, en la cantera -La Fábrica- se percibió desde el primer instante que algo había cambiado. Se llamaba confianza, un concepto que llevaba demasiado tiempo ausente en el club blanco. Esto también lo disfruta una afición que durante demasiado tiempo ha mirado a Barcelona con envidia al ver como el club azulgrana sí apostaba por jóvenes que respondían, mientras en la entidad madridista esa apuesta era impensable.

Arbeloa no tardó en reivindicar la cantera. De canterano a canteranos. Ahora como entrenador, pero con la sensibilidad de quien ha pasado por ese mismo camino. Sabe lo que significa crecer en Valdebebas, lo que sienten esos jóvenes que observan los campos 1 y 2 como si estuvieran en otra galaxia, a años luz. Jugadores que durante años han visto el primer equipo como un destino casi inalcanzable. Hoy, sin embargo, perciben que ese salto es posible.

El técnico ha hecho de la necesidad virtud, como reconocen dentro del club, y no le ha temblado el pulso a la hora de apostar por los jóvenes. Solo se le puede señalar un lunar: la gestión del caso de David Jiménez, titular en Mestalla y desaparecido después. Pero incluso en ese tipo de decisiones se percibe una intención clara: proteger el equilibrio del vestuario y consolidar el ambiente que ha conseguido construir.

Más allá de ese episodio, la apuesta por la cantera es evidente. Thiago Pitarch es el ejemplo más representativo, asentado ya en dinámica de primer equipo, pero no es el único. Manuel Ángel y César Palacios han sumado minutos de calidad, mientras que nombres como Cestero, Diego Aguado o Mesonero empiezan a abrirse paso con fuerza.

Lo verdaderamente significativo es el cambio de mentalidad. Por primera vez en años, los jugadores de La Fábrica sienten que las puertas del primer equipo no son una quimera, sino una oportunidad real. Arbeloa no solo lanza mensajes en favor de la cantera, sino que los respalda con hechos.

Arbeloa se gana el crédito

El técnico ha demostrado tener argumentos para liderar al Real Madrid. Nadie puede garantizar su continuidad una vez finalice la temporada, pero lo visto hasta ahora ha cambiado la percepción interna. En la dirección deportiva ya no consideran urgente buscar un sustituto y apuestan por esperar a ver cómo evoluciona el equipo.

Arbeloa no sólo ha sumado crédito, lo ha consolidado. En Valdebebas se impone la idea de darle tiempo, conscientes de que está construyendo algo sólido. Ha logrado recuperar a un vestuario que venía tocado y ha conseguido implicar a un grupo que cree en su plan y lo ejecuta con convicción.

Eso sí, el margen no es infinito. Su continuidad estará ligada, en gran medida, a los resultados. El Real Madrid sigue vivo en la lucha por la Liga y la Champions, y levantar uno de esos títulos podría reforzar definitivamente su candidatura. En caso contrario, tanto el club como el propio técnico asumen que sus caminos podrían separarse.