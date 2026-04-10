El Chelsea levanta el castigo a Enzo Fernández: podría volver contra el Manchester City

El caso de Enzo Fernández ha dado un nuevo giro tras varios días de tensión con el Chelsea. Lo que comenzó como unas declaraciones aparentemente inofensivas ha terminado en sanción, polémica y, finalmente, en una reconciliación entre el jugador y el club.

Todo se originó durante el último parón internacional. En una entrevista, el centrocampista argentino aseguró que le gustaría vivir en Madrid, una frase que fue interpretada en Inglaterra como un guiño al Real Madrid. Aunque el jugador no mencionó una salida directa, el contexto venía con rumores sobre su futuro, lo que provocó malestar en el club londinense.

La reacción del Chelsea fue contundente. El entrenador Liam Rosenior confirmó que el futbolista quedaba sancionado con dos partidos sin jugar. Según explicó el técnico, el motivo fue que el jugador «cruzó una línea» en relación con la cultura interna del equipo, una decisión que fue tomada de forma conjunta por el club.

El castigo llegó en un momento delicado de la temporada, con el Chelsea peleando por sus objetivos deportivos, lo que aumentó aún más la repercusión del caso. Además, el hecho de que Enzo Fernández sea uno de los líderes del vestuario hizo que la sanción sorprendiera tanto dentro como fuera del club.

En un primer momento, el entorno del jugador reaccionó con dureza. Su agente criticó públicamente la decisión, considerándola excesiva e injustificada. Sin embargo, con el paso de los días la situación ha cambiado. Tras conversaciones entre ambas partes, el conflicto se fue rebajando hasta llegar a un acuerdo.

El perdón del jugador

El propio representante del jugador confirmó el cambio de escenario con una frase clara: «Ya hicimos las paces ayer, estamos en la misma sintonía con el Chelsea». Así lo confirmaba Pastore a Top Mercato. Además, el propio jugador dio un paso al frente para cerrar la crisis. Según estas informaciones, pidió disculpas tanto al club como a sus compañeros, reconociendo que sus declaraciones pudieron no ser acertadas.

Mientras tanto, el argentino ha cumplido un partido de sanción, perdiéndose el partido de FA Cup frente al Port Vale, aunque su regreso está previsto este mismo domingo frente al Manchester City en Stamford Bridge. El objetivo ahora, tanto para el club como para el futbolista, es dejar atrás la polémica y centrarse en el tramo decisivo de la temporada para lograr la plaza de Champions en la siguiente campaña.

Así, lo que parecía un conflicto serio que podía afectar incluso a su futuro ha terminado rebajándose. El «caso Enzo» se cierra, con un mensaje claro: todo fue un malentendido que escaló más de lo esperado.