Vinicius marca un golazo desde 25 metros y pide perdón al Bernabéu

En el fútbol, la memoria es tan frágil como inmediata. Hace apenas unos días, el Real Madrid salía golpeado de Múnich tras una dolorosa eliminación europea. Vinicius y su madridismo estaban en deuda con la afición. El brasileño siempre premia y responde como mejor sabe: sobre el césped.

En el partido de Liga de este martes ante el Alavés, Vinicius firmó una de esas acciones que reconcilian a un jugador con su gente. En el minuto 50 de partido, el ‘7’ madridista, con el balón lejos del área, levantó la cabeza y, sin pensárselo dos veces, soltó un derechazo desde más de 25 metros. Un auténtico golazo que levantó al estadio y recordó a todos por qué es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo.

Sin embargo, lo más significativo llegó después. Lejos de celebrar con euforia, Vinicius levantó las manos y, mirando a la grada, pidió perdón a la afición. Un gesto sincero, cargado de autocrítica y responsabilidad, que no pasó desapercibido para el madridismo. El brasileño sabe el significado del Real Madrid y la tristeza de la afición durante los últimos encuentros.

El Santiago Bernabéu, que nunca abandona a los suyos, respondió con una ovación cerrada. Porque más allá del gol, lo que valora esta afición es la entrega, el compromiso y la capacidad de levantarse en los momentos difíciles. Y Vinicius, con solo un disparo y un gesto, demostró que sigue teniendo ambas cosas.

Este tanto es un salto de confianza para un Vinicius que está firmando un último tramo de temporada muy positivo, con apariciones estelares dignas de su nivel. El Real Madrid necesita siempre la mejor versión de su estrella brasileña. Y si algo ha demostrado Vinicius desde que llegó es que, cuando parece caer, siempre encuentra la forma de volver a volar.