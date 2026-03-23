Vinicius vuelve a ser determinante.

Vinicius Junior ha recuperado la exigencia que supone ser un líder en el Real Madrid. Su doblete ante el Atlético volvió a catapultarle como el héroe del madridismo para sacar la victoria adelante y el brasileño está más motivado que nunca en una etapa crucial de la temporada. Un olfato goleador que huele sangre, del que es consciente y que le ha servido para dar impulso a los de Álvaro Arbeloa cuando existía el temor de que cayese la artillería sin Kylian Mbappé.

En la última semana, el conjunto blanco estaba sometido a examen. Ni Guardiola ni Simeone asustaron a Vinicius. Cuatro goles. Dos a cada uno. Dos actuaciones que valieron el pase a los cuartos de Champions y seguir presionando al Barcelona en la Liga. Duelos que le motivan: «Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. Cuando llega este momento de la temporada… no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias», explicó después del derbi. Los datos lo avalan.

Con un francés sin estar al 100%, Vinicius asume galones. En Liga ha sido vital para sumar varios triunfos. En los dos últimos meses, el carioca fue determinante ante Rayo, Real Sociedad y el propio Atlético. Eso, sumado a su actuación ante el Osasuna, le hizo sumar seis goles en esos cuatro partidos. Mismo guion en la Champions. Contra Benfica en los play offs como Manchester City en octavos, marcó otros cuatro en tres de los cuatro duelos eliminatorios. Un total de diez goles en dos meses para demostrar que está extremadamente motivado en estas fechas.

Arbeloa, el hombre que devolvió la ilusión a Vinicius

Su estado de forma no es fruto de la casualidad ni de la inspiración. Hay trabajo detrás… y también de Álvaro Arbeloa. El abrazo al ser sustituido en el derbi reflejó una conexión que no se veía con Xabi Alonso. Dos caras de una misma moneda, pero con una versión que ayuda al Real Madrid a seguir soñando con ganar títulos esta temporada.

El discurso de Arbeloa a Vinicius fue catedralicio: «Otro partidazo más. Otra demostración de talento, valentía, carácter, de no tener miedo a fallar y volver a intentarlo. Nos ha dado la victoria con un golazo en un momento complicado. Es una suerte tremenda tenerle, por su carácter y ganas de tirar del equipo. Si no es el mejor momento de su carrera, poco le falta», confesó en rueda de prensa.

Ahora, Vinicius se marcha al parón de selecciones con Brasil para disputar dos amistosos ante Francia y Croacia. Su meta también está puesta en llegar a estado óptimo para el Mundial, pero antes también debe seguir ejerciendo de líder para conducir a un Real Madrid que estaba muerto y que ha recuperado la ilusión.