Así fue la atronadora ovación del Bernabéu a los ganadores de la Youth League: «¡Campeones, campeones!»

El Santiago Bernabéu vivió un momento de orgullo puro antes de que rodara el balón frente al Alavés. El Juvenil A ha sido homenajeado como merece tras conquistar la Youth League, un logro que confirma, una vez más, que el futuro del Real Madrid no solo está asegurado, sino que viene cargado de talento, carácter y mentalidad ganadora. No es un título más: es la demostración de que la fábrica blanca sigue siendo una referencia en Europa.

Este triunfo, el segundo en la historia del club en esta competición, conecta directamente con aquel conseguido en 2020 bajo la dirección de Raúl González. Dos generaciones distintas, un mismo ADN: competir hasta el final, no rendirse nunca y entender el peso del escudo desde la base. Lo de este Juvenil A no es casualidad, es el resultado de años de trabajo bien hecho en Valdebebas y de una estructura que forma no solo futbolistas, sino madridistas de verdad.

Porque antes de que las estrellas salten al césped, será turno de quienes llaman a la puerta con fuerza. Y el mensaje es claro: en el Real Madrid el presente es brillante, pero el futuro también impone respeto. Estos chicos ya han hecho historia… y lo mejor está por venir. El Bernabéu les ha recibido con el mayor de los orgullos. La afición siempre pone en valor los logros de los canteranos, ya que saben del esfuerzo y las ganas que le ponen al escudo. Y sin olvidar la presencia que están teniendo últimamente en la primera plantilla para dar frescura y calidad al equipo.

Con las apariciones tan importantes que ha tenido el club en el último año, como la de Raúl Asencio, Gonzalo García, Thiago Pitarch y, por supuesto, todos los que han debutado recientemente, quién sabe si veremos pronto a alguno de estos nombres triunfar en el glorioso Santiago Bernabéu.