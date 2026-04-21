Real Madrid – Alavés, en directo hoy | Dónde ver, alineaciones y última hora en vivo online del partido de la Liga

El Real Madrid y el Deportivo Alavés ya están preparados para protagonizar un encuentro emocionante en el Santiago Bernabéu en la jornada 33 de la Liga en el que lucharán por los tres puntos. Los merengues buscarán la victoria por honor ahora que la temporada ha terminado para ellos, pero los babazorros están metidos de lleno en la lucha por la salvación y es por eso que necesitan dar la sorpresa en Concha Espina. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid – Alavés.

Real Madrid – Alavés, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Arranca esta jornada 33 de la Liga, fecha que se disputa entre semana, y el Barcelona lo hace como el líder indiscutible de la clasificación, ya que los pupilos de Hansi Flick tienen 79 puntos en su casillero. Con 70 aparece el Real Madrid, que está en la segunda posición, por lo que las opciones de conquistar el título son casi nulas para los de Álvaro Arbeloa. Pese a que necesitan un milagro, una victoria hoy metería presión a un Barça que mañana tiene un encuentro complicado frente al Celta. En cuanto al rival de los de Concha Espina, el Deportivo Alavés está fuera de los puestos de descenso, pero están metidos de lleno en la lucha por la permanencia.

¿Meros trámites?

Como ya hemos dicho, el Real Madrid ya se ha quedado fuera de la Champions League y sus opciones de luchar por la Liga son prácticamente escasas. Es por ello que lo que queda de temporada puede ser visto como un mero trámite que Álvaro Arbeloa y sus futbolistas tienen que cumplir, pero lo cierto es que tienen que seguir dando la cara, sobre todo porque también tienen un Clásico a la vuelta de la esquina que, aunque sea por honor, tendrán que ir a ganar.

El Bernabéu dicta sentencia

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Alavés que corresponde a la jornada 33 de la Liga. El Santiago Bernabéu recibe a Álvaro Arbeloa y a sus jugadores tras la dolorosa eliminación de la Champions League a manos del Bayern de Múnich, por lo que el público someterá a juicio a los futbolistas de la primera plantilla, ya que estamos hablando de que los de Concha Espina prácticamente no tienen opciones de ganar títulos en lo que queda de campaña.