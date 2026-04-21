Real Madrid
Real Madrid – Alavés, en directo hoy | Dónde ver, alineaciones y última hora en vivo online del partido de la Liga
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Alavés de la Liga
El partido que se juega en el Santiago Bernabéu, este Real Madrid - Alavés, es de la jornada 33 de la Liga
El Real Madrid está obligado a ganar si quiere mantener vivo el milagro de regresar a la lucha por la Liga
Minuto de silencio
También se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en honor a Santamaría.
Homenaja al Juvenil A
El Juvenil A del Real Madrid ha saltado al terreno de juego para ofrecer el título de la Youth League a los aficionados que han acudido al Santiago Bernabéu. Le hace pasillo la primera plantilla y también los jugadores del Alavés.
5 minutos
Ya no queda nada para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. Los futbolistas del Real Madrid y Alavés van a saltar al verde en breves momentos.
El futuro de Arbeloa
Tras la eliminación en la Champions League y descolgarse de la lucha por la Liga se ha hablado mucho sobre el futuro del técnico del Real Madrid. Los pesos pesados quieren la continuidad de Arbeloa, tal y como desveló en exclusiva Eduardo Inda.
El futuro de Lunin
Eduardo Inda desveló en El Chiringuito que el Real Madrid estaría dispuesto a vender al guardameta ucraniano y subir a Javi Navarro al primer equipo. Esta es la información sobre el futuro de Lunin.
Alineación del Alavés
También tenemos ya el once con el que el conjunto babazorro peleará por asaltar el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial del Alavés contra el Real Madrid hoy: Sivera; Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Ángel, Antonio Blanco, Guridi, Denis Suárez; Toni Martínez, Lucas Boyé
Tchouaméni
El centrocampista francés regresa hoy al once en el Real Madrid – Alavés tras cumplir sanción contra el Bayern de Múnich, pero el Manchester United quiere a Tchouaméni para que ocupe el puesto de Casemiro.
Javi Navarro
El guardameta del Juvenil A del Real Madrid fue el héroe en la Final Four de la Youth League en las dos tandas de penaltis en las que participó. Hoy está en la convocatoria y estará en el banquillo del Bernabéu. Además, Courtois y Lunin se rindieron a Javi Navarro.
El árbitro del Real Madrid – Alavés
El CTA designó a Juan Martínez Munuera como árbitro principal de este Real Madrid – Alavés, mientras que Javier Iglesias Villanueva estará en el VAR.
A qué hora juega el Real Madrid
La Liga programó este apasionante encuentro de la jornada 33 entre el Real Madrid y el Alavés en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
La convocatoria del Real Madrid
Álvaro Arbeloa confeccionó la lista de convocados para este partido de la jornada 33 frente al Alavés y entre los citados se encuentra el portero, héroe del Juvenil A, Javi Navarro. Esta es la convocatoria del Real Madrid.
Arda Güler
El futbolista turco ha ganado mucho peso en el Real Madrid y se ha ganado la confianza del técnico salmantino. Hoy vuelve a ser titular frente al Alavés y parece que se ha convertido en un imprescindible para Álvaro Arbeloa, que se ha enamorado de Arda Güler.
Dónde ver por TV el Real Madrid – Alavés
Recordamos que este Real Madrid – Alavés se podrá ver en directo por TV a través del canal de pago de Dazn. En la web de DIARIO MADRIDISTA ofreceremos la narración en streaming y en vivo online gratis de este partido de la jornada 33 de la Liga.
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el once escogido por Álvaro Arbeloa para intentar sumar los tres puntos frente al cuadro babazorro y ganarse el perdón del Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Alavés: Lunin; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Bellingham; Vinicius, Mbappé
Esperando las alineaciones
Falta una horita y media para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu y estamos esperando a las alineaciones del Real Madrid y Alavés.
El Real Madrid y el Deportivo Alavés ya están preparados para protagonizar un encuentro emocionante en el Santiago Bernabéu en la jornada 33 de la Liga en el que lucharán por los tres puntos. Los merengues buscarán la victoria por honor ahora que la temporada ha terminado para ellos, pero los babazorros están metidos de lleno en la lucha por la salvación y es por eso que necesitan dar la sorpresa en Concha Espina. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid – Alavés.
Real Madrid – Alavés, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Arranca esta jornada 33 de la Liga, fecha que se disputa entre semana, y el Barcelona lo hace como el líder indiscutible de la clasificación, ya que los pupilos de Hansi Flick tienen 79 puntos en su casillero. Con 70 aparece el Real Madrid, que está en la segunda posición, por lo que las opciones de conquistar el título son casi nulas para los de Álvaro Arbeloa. Pese a que necesitan un milagro, una victoria hoy metería presión a un Barça que mañana tiene un encuentro complicado frente al Celta. En cuanto al rival de los de Concha Espina, el Deportivo Alavés está fuera de los puestos de descenso, pero están metidos de lleno en la lucha por la permanencia.
¿Meros trámites?
Como ya hemos dicho, el Real Madrid ya se ha quedado fuera de la Champions League y sus opciones de luchar por la Liga son prácticamente escasas. Es por ello que lo que queda de temporada puede ser visto como un mero trámite que Álvaro Arbeloa y sus futbolistas tienen que cumplir, pero lo cierto es que tienen que seguir dando la cara, sobre todo porque también tienen un Clásico a la vuelta de la esquina que, aunque sea por honor, tendrán que ir a ganar.
El Bernabéu dicta sentencia
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Alavés que corresponde a la jornada 33 de la Liga. El Santiago Bernabéu recibe a Álvaro Arbeloa y a sus jugadores tras la dolorosa eliminación de la Champions League a manos del Bayern de Múnich, por lo que el público someterá a juicio a los futbolistas de la primera plantilla, ya que estamos hablando de que los de Concha Espina prácticamente no tienen opciones de ganar títulos en lo que queda de campaña.
¡Comienza el Real Madrid – Alavés!
Empieza el partido en el feudo madridista. El Real Madrid puso a rodar el balón en el Santiago Bernabéu.