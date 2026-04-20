Alineación del Real Madrid contra el Alavés: Tchouaméni vuelve tras su sanción en Múnich

Aurélien Tchouaméni volverá directo al centro del campo en la alineación del Real Madrid contra el Alavés El francés, ausente por sanción en Múnich ante el Bayern, regresará para la jornada 33 de Liga, en la que los madridistas buscarán una victoria que apacigüe algo las aguas en un Santiago Bernabéu que ya sabe que no celebrará –salvo milagro– un título esta temporada. Siete partidos quedan y siete en los que el que más se juega es Arbeloa, por lo que sacará su once más habitual, con la salvedad de Lunin en portería, puesto que Courtois sigue lesionado.

Arbeloa tiene claro lo que quiere de sus futbolistas en estos últimos siete partidos de Liga. El técnico quiere sacar los 21 puntos que hay en juego y que los suyos muestren la «misma ambición que en los grandes partidos». Por ello, tirará de unos futbolistas heridos en lo anímico y con ganas de dar un golpe sobre la mesa, aunque sirva de poco a estas alturas de temporada.

Sólo se espera que el francés entre en el lugar de Brahim, que fue titular en el Allianz Arena en la vuelta de los cuartos de Champions. El internacional marroquí será uno de los únicos cambios que se esperan en el equipo, donde además puede entrar Carreras en el lateral izquierdo, en el lugar de Ferland Mendy.

Por lo demás, no se espera ninguna variación más en un equipo que, pese a no jugarse nada ya en Liga, está obligado a ganar. El Real Madrid no ha sumado ningún triunfo en abril, con tres derrotas y un empate en lo que va de mes. Pese a haberse despedido prácticamente del título, deberán dar la cara y mostrar una buena imagen ante un Alavés que llega a la capital a sólo un punto del descenso.

Posible alineación del Real Madrid

Andriy Lunin será el portero titular en el duelo ante el Alavés. El meta ucraniano volverá a estar bajo palos en ausencia de un Courtois que continúa su proceso de recuperación, tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha.

La defensa que pondrá Arbeloa será la que forme la mejor pareja con la que cuenta hoy por hoy, con Militao y Rüdiger en el centro de la defensa. En el lateral derecho Trent Alexander-Arnold volvería a ser de la partida por delante de Carvajal, mientras que en la izquierda aparece la única duda, con la presencia de Mendy o de Álvaro Carreras.

En el centro del campo, Tchouaméni volverá a ser el ancla del equipo, tras su ausencia en el Allianz Arena por sanción. El galo será el encargado de barrer desde atrás, contando por delante con la presencia de Valverde y Arda Güler, mientras que Bellingham aparecerá como enganche.

La delantera estará formada por las dos principales estrellas del conjunto blanco. Vinicius Junior acompañará a Kylian Mbappé en el ataque. El francés tiene el aliciente de buscar su segundo Pichichi consecutivo, contando con 23 goles en lo que va de campeonato, por los 21 que tiene su rival más directo, el kosovar Vedat Muriqi.