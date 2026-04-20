El Real Madrid prepara el partido contra el Alavés con las bajas de Asencio, Courtois y Rodrygo

El Real Madrid se ha ejercitado en Valdebebas antes de medirse al Alavés y lo ha hecho con tres bajas. Raúl Asencio continúa la recuperación tras la hospitalización por una enterocolitis, mientras que Thibaut Courtois no llega al duelo ante los vitorianos, al igual que el lesionado de larga duración Rodrygo. El conjunto blanco ha saltado al césped para ejercitarse a las órdenes de Arbeloa, antes de volver a escena este martes en el Santiago Bernabéu, tras la eliminación la pasada semana de la Champions League.