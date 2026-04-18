Tchouaméni advierte que si hay más insultos racistas a Vinicius el Real Madrid «se irá del campo»

Aurelien Tchouaméni no pudo estar en el encuentro de vuelta ante el Bayern de Múnich en el Allianz. Estaba sancionado al ver una tarjeta amarilla en el partido de ida en el Bernabéu. Su ausencia se notó, ya que es uno de los principales jugadores en el once inicial de Álvaro Arbeloa. En su cuarta temporada en el Real Madrid, el centrocampista francés ya está asentado, pero hubo un tiempo en el que tuvo mucha presión y críticas.

«Fui convertido en chivo expiatorio», ha comentado Tchouaméni, que se ha sincerado sobre esa situación tan difícil que vivió: «O te destruye o piensas ‘así son las cosas. Lo único que podía controlar era mi rendimiento», explicó el francés, que detalló que «en los primeros 10-20 minutos el estadio pitaba cada vez que tocaba el balón».

«El nivel de presión en el Real Madrid es algo diferente. La gente va a hablar de todo lo que hagas, sea bueno o malo», añadió Tchouaméni, que superó esos malos momentos. Ahora, con el paso del tiempo, explica que «la presión es un privilegio» y que «jugar en el Real Madrid es el escenario más grande en el deporte».

«Todo el mundo hablaba de mí, de mi forma de jugar. Hace uno o dos años era un mal jugador, me abuchearon en el estadio, así que sentí que había pasado por mucho, y definitivamente me ayudó mentalmente. Ahora sé que no importa lo que haga, la gente va a hablar, así que simplemente no le presto atención», comentó Tchouaméni.

En una entrevista con Pivot Podcast, Tchouaméni fue preguntado por los casos de racismo en el fútbol, sobre todo con lo que pasa habitualmente con Vinicius y especialmente por lo ocurrido en Lisboa, cuando fue insultado por Prestianni, jugador del Benfica. El francés fue muy claro: si vuelve a ocurrir, los jugadores del Real Madrid abandonarán el campo.

«Le llamaron mono. Siento que el próximo paso será dejar de jugar. No vamos a permitir que vuelvan a ocurrir esas escenas», aseguró Tchouaméni sobre ese caso.