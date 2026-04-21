Convocatoria del Real Madrid ante el Alavés: Javi Navarro entra en la lista tras ganar la Youth League

La convocatoria del Real Madrid para el partido de la jornada 33 de Liga, que les medirá al Alavés, cuenta con la novedad de Aurélien Tchouaméni. El francés regresa tras su ausencia por sanción en el Allianz Arena, donde los madridistas se enfrentaron al Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Además, se mantiene la presencia de Javi Navarro, tras ganar la Youth League con una actuación imperial en portería, parando cinco penaltis en la Final Four celebrada en Lausana.

Tampoco están Raúl Asencio, que sigue recuperándose de la fuerte gastroenteritis; Thibaut Courtois, que apura su regreso tras la lesión muscular que sufrió en marzo; ni Rodrygo, baja por una rotura del cruzado. Los tres fueron también las bajas con las que contó el conjunto blanco en Múnich por lesión y Arbeloa no puede aún recuperar a ninguno de ellos.

No es novedad, puesto que ya estuvo en Múnich contra el Bayern, pero destaca en la convocatoria la presencia de Javi Navarro, el héroe del Real Madrid en la final de la Youth League ante el Brujas. Tras proclamarse campeón de la Champions juvenil en Lausana, el portero se concentra en Valdebebas de cara a este partido ante el Alavés en el que los madridistas buscarán los tres puntos.

Convocatoria del Real Madrid