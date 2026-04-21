El Real Madrid quiere vender a Lunin y subir a Javi Navarro.

Eduardo Inda no faltó a su cita con El Chiringuito de Jugones, donde cada lunes tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló ante la atenta mirada de todos los tertulianos una última hora sobre la portería del Real Madrid. El club blanco tiene la intención de vender a Lunin en el próximo mercado de fichajes y quedarse con Javi Navarro, guardameta del Juvenil A que acaba de proclamarse campeón de la Youth League como héroe en la tanda de penaltis.

«La intención del Real Madrid es que salga Lunin y que Javi Navarro ocupe su sitio», comenzó desvelando Eduardo Inda desde su asiento personalizado. «Es un portero buenísimo, es una mole como Courtois, un tipo de dos metros y ha sido la figura clave en la victoria del Real Madrid en la Youth League», añadió el director de OKDIARIO en el programa que presenta Josep Pedrerol y que se emite en Mega.

Lunin, a sus 27 años, acumula cinco temporadas en el Real Madrid. Siempre a la sombra de Courtois, aunque en dos ocasiones con importantes actuaciones que le dieron mucha más voz sobre el césped. En la campaña del doblete Liga y Champions de 2024, el guardameta ucraniano fue clave en la temporada tras la lesión del belga. Jugó partidos claves y llevó al equipo a la final de la Champions, que finalmente no jugaría.

No ha tenido suerte Lunin al haber coincidido en espacio y tiempo con una leyenda como Courtois. Este año ha tenido que volver a jugar partidos importantes como la vuelta de Champions en Mánchester y la eliminatoria contra el Bayern. Pero las dudas sobre su figura han estado presentes siempre con alguna actuación algo más discutible.

La cantera del Real Madrid ha demostrado tener grandes porteros en La Fábrica como es el caso de Fran González o Sergio Mestre, convocados con el primer equipo en varias ocasiones, entre otros. Pero ahora aparece otra figura importante como es la de Javi Navarro, que gusta mucho en el club, y que ya estuvo junto al primer equipo en Múnich, entre otras ocasiones.

Javi Navarro ha sido el gran protagonista del Juvenil A del Real Madrid que el pasado lunes se proclamó campeón de la Youth League. Ha sido el héroe del equipo en la semifinal y en la final. Contra el PSG, en la tanda de penaltis, detuvo tres penaltis con paradas imposibles e hizo un partido antológico. Ante el Brujas, volvió a detener otros disparos desde los once metros en la tanda y llevó a los de Álvaro López a ser campeones de Europa en categoría juvenil.