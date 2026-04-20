Los juveniles del Real Madrid celebran la Youth League: «Este club hace cosas increíbles en Europa»

Los jugadores del Juvenil A del Real Madrid celebraron la segunda Youth League de la historia del club por todo lo alto sobre el césped del estadio de Lausana tras vencer al Brujas en la final en una tanda de penaltis increíble donde Javi Navarro volvió a ser el héroe con dos paradas y Diego Aguado anotó el tanto definitivo.

Tras el partido, y todavía sobre el césped con una alegría desbordada, los jugadores del Real Madrid celebraron la victoria y el título en los micrófonos de la televisión del club. El primero en hablar fue Diego Aguado, autor del gol de penalti definitivo: «Estoy flipando, no tengo palabras para describir este momento. Tanto esfuerzo y trabajo durante el año, por fin ha dado sus frutos. Lo merecíamos mucho en una generación que ha estado junta tanto tiempo. Es inexplicable, no tengo palabras».

«He estado un poco nervioso, no te voy a engañar. Pero con la facilidad que tiene Javi para parar los penaltis, es mucho más fácil. Yo lo tenía que marcar y ya está. Lo de este escudo no tiene sentido», añadió Diego Aguado mientras celebraba el título.

También analizó la victoria un Jacobo Ortega que fue el autor del gol del Real Madrid que hizo el 1-0 durante la final. Un golazo de tacón: «Muy contentos por toda la gente que trabaja en el club. Es un gol de instinto. Me viene y el doy sin pensar de tacón. Es inexplicable. Este club hace cosas increíbles en Europa».

Daniel Yáñez también analizó el título: «Esto es lo que buscábamos desde el primer día. Este equipo era para ser campeón de Europa. Lo hemos hecho pasito a pasito. Es uno de los días más felices de mi vida. Hemos sufrido mucho, pero teníamos claro que no la perdíamos. Trabajo para momentos como este y con el primer equipo. He ganado con mi equipo de siempre, de mi año. Es muy bonito. Hemos hecho historia».

Álvaro López celebra la Youth League del Real Madrid

También Álvaro López atendió a los medios del club para celebrar la Youth League con el Real Madrid: «Los chavales se lo merecen. Han hecho un esfuerzo increíble y han estado todos juntos en las buenas y en las malas. Hemos luchado hasta el final y esta generación se merece ser campeona de la Youth League. Hemos hecho historia y aquí lo tienen que celebrar como lo merecen».

«El rival hay que felicitarle porque ha hecho un torneo increíble. Tienen un equipo y nos lo ha puesto difícil hasta el final. Ha sido muy sufrido. Sabíamos que había que luchar hasta el final porque es lo que nos pide este escudo», añadió el técnico madridista.

«Increíble la temporada. Agradecer el apoyo del club, en primer lugar Florentino Pérez, que ha estado aquí. De todos los que nos apoyan. Y también al cuerpo técnico que empezó en la primera etapa y que ha sido clave para hacer hoy historia», culminó el entrenador del Juvenil A del Real Madrid.