Cantera
Real Madrid – Brujas, en directo hoy: dónde ver en vivo y resultado de la final de la Youth League
Sigue en directo, minuto a minuto, el desenlace de esta final de Youth League entre Real Madrid y Brujas con las ocasiones, goles y resultado del partido
Brujas-Real Madrid: ¡a por la segunda Youth League!
Real Madrid – Brujas: cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por TV en directo al Juvenil A en la final de la Youth League
Lanzará primero el Brujas
El Brujas lanza primero en esta tarda de penaltis para conocer el campeón de la Youth League. Parará Javi Navarro.
¡Se decidirá en penaltis!
Tras el 1-1 final, la final de la Youth League se decidirá desde los 11 metros. Real Madrid o Brujas, los porteros protagonistas: Javi Martínez o Vanden Driessche.
Min 91
Se añaden cuatro de descuento
Nos iremos hasta el 94, se añaden cuatro minutos más antes de la tanda de penaltis si nadie marca antes.
Min 90
No habrá prórroga
Cabe recordar que si esto acaba con empate nos iremos directamente a la tanda de penaltis: no habrá prórroga.
Min 89
¡Alto Veiga!
Probó desde lejos Veiga con un potente chut que no cogió el camino de la portería.
Min 87
Entramos en los últimos compases
Las piernas se están notando más en los jugadores del Real Madrid que en los del Brujas. Quedan apenas unos minutos de tiempo reglamentaria, a la espera del tiempo de descuento.
Min 83
Otro cambio en el Madrid
Se va Cestero y entra Veiga. Entramos en la recta final y en las piernas se nota.
Min 77
Cambio en el Real Madrid
Se marcha Ciria y entra al campo Liberto Navascues en el Real Madrid.
Min 73
¡Fuerza la falta Yáñez!
Se equivoca ahora el Brujas y es Yáñez el que fuerza la falta, tras desbordar. La amarilla se la perdona el colegiado al jugador del Brujas incomprensiblemente. Era el capitán Goemaere.
Min 69
¡Salva Javi Navarro al Madrid!
Error del Real Madrid que permite a Koren poner la directa a la portería. Se despista Joan y Koren se va al mano a mano, donde Javi Navarro se hace gigante para evitar el segundo del Brujas.
Min 64
¡GOL DEL BRUJAS!
Pone el empate el Brujas. Es Koren el que rompe tras un pared y pone la pelota al punto de penalti donde la empuja Jund-Lensen. Parecía fuera de juego pero el VAR dice que no.
Min 63
Se pone el partido feo
Varias amarillas en los últimos minutos y subida del nivel e intensidad. Alguna patada a destiempo y un codazo que pudo ser roja. Real Madrid y Brujas están dándolo todo.
Min 60
Cambio en el Brujas
Llegamos a la hora de paritdo y el Brujas busca un cambio que le dé un impulso. Se marcha Wins y entra Delorge.
Min 56
¡Otra vez Koren!
Es el más peligroso del Brujas y lo está demostrando. Recibió escorado a la izquierda y se fue hacia adentro con rapidez para probar el disparo lejano. Se le va por poco a Koren.
Min 51
¡La tiene el Madrid!
Toca y toca el Madrid hasta llegar a Ciria, que tras gambetear y liar a su par pone la pelota precisa para Diego Martínez en la frontal. Le pegó duro pero tapó la zaga.
Min 48
¡Prueba Koren!
La primera de estas segunda mitad es del Brujas. Disparo de Koren desde lejos que atrapa seguro Javi Navarro. Sin problemas.
Min 47
Cambios en ambos equipos
Tras el descanso, un cambio en ambos equipos. Entra Amengai por parte del Brujas y sale Da Silva. En el Real Madrid se va Fortea y entra Melvin.
Min 46
¡Arranca la segunda mitad!
Comienzan los segundos 45 minutos de esta final de la Youth League. El Real Madrid, con ventaja, 0-1 en el marcador.
¡Descanso en el Stade de la Tuilière (0-1)!
Notable primer tiempo del Real Madrid en la final de la Youth League. El Brujas, que venía de mostrar una gran versión y ofrecer enormes actuaciones, ha sido minimizado de principio a fin por el equipo de Álvaro López. Yáñez fue el peligro constante de los madridistas aunque fue Ortega el que puso el 0-1. Tuvieron más ocasiones aunque faltó materializar.
Min 45
Uno de descuento
Se añade un minuto más a este primer tiempo.
Min 43
¡Otra vez asusta el Real Madrid!
Se le resiste al Real Madrid el segundo, no será por ocasiones. Córner bien botado por los blancos, que genera un par de ocasiones desde la frontal pero entre la zaga y la red exterior, lo evitan.
Min 37
¡La más clara del Brujas!
Fue cosa de Koren, que se coló en el área, desequilibró lo justo a su par y probó el disparo con poca fe. Atrapa sin problemas Javi Navarro.
Min 35
Da un pasito el Brujas
Con el 0-1, la necesidad de ver puerta es del Brujas, que da un pasito adelante queriendo ahora tener más la pelota. El Madrid, cómodo defendiendo y abriendo la posibilidad de jugar al espacio.
Min 30
¡La ha tenido Ciria!
Se la juega en el uno contra uno Ciria, que desborda y prueba el disparo con rosca pero se le va alto.
Min 29
Superior el Real Madrid
La primera media hora del Real Madrid es para ir más de 0-1. Con la pelota y sin balón, los blancos se están comiendo a los belgas.
Min 24
¡Y tiene el segundo el Madrid!
Nada más sacar de puerta, robo del Real Madrid y Ortega casi logra el segundo. Rozó el poste. Era córner pero han pitada saque de puerta.
Min 23
¡GOL GOL GOL GOL GOL GOL DEL REAL MADRID!
¡Qué partido está haciendo el Real Madrid, sobre todo Yáñez! Pelota que filtra a la perfección Yáñez y el centro al punto de penalti es de Jacobo Ortega, que marca de tacón para hacer el 0-1.
Min 20
¡Otra más de Yáñez!
Otra más del ‘7’ del Real Madrid hoy, un Yáñez que recibió en línea de fondo y se fue directo al área, hasta la cocina se metió con su desborde y el meta escupió su disparo a bocajarro. Si le siguen dejando espacios a Yáñez…
Min 18
Otra llegada del Madrid
Una más suma el Real Madrid pero se le va la pelota arriba a Alexis. Era un disparo claro pero metió el pie demasiado abajo al esférico y se le fue alta.
Min 16
¡CLARÍSIMA PARA EL MADRID!
Otra vez Yáñez y su zurda, otra vez con rosca y ésta vez directa a la escuadra donde aparece Vanden Driessche para hacer una parada milagrosa para el Brujas. Vaya atajada del joven.
Min 15
Primera posesión larga del Brujas
Logró mantener la pelota más de cinco pases el Brujas, que está apostando por el juego rápido y ahora contemporizó algo más su posesión.
Min 11
¡LA QUE HA TENIDO YÁÑEZ!
¡Ya hace diabluras Yáñez desde la derecha! Se va de dos dentro del área para buscar el palo largo del meta belga, mala suerte que la rosquita que probó se le fue larga.
Min 8
La pelota es del Madrid
Toca y toca el Real Madrid en estos primeros compases, aglutinando la posesión y controlando el juego. De momento, con poca profundidad, sin ocasiones. El Brujas, esperando el contragolpe.
Min 4
Intenta adueñarse del juego el Madrid
Quiere la pelota el Real Madrid de Álvaro López, que quiere ser protagonista y llevar la voz cantante.
Min 1
¡Arranca el partido!
El Real Madrid juvenil se juega su segunda Youth League ante el Brujas. Rueda la pelota en el Stade de la Tuilière de Lausana.
Minutos para que comience la final
Últimos minutos antes de la final. Una imagen de las últimos ejercicios de calentamiento del equipo blanco.
🆙💨💪 pic.twitter.com/lHPR5aIMSX
— Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) April 20, 2026
El once del Brujas
Ya tenemos la alineación inicial del Brujas: Vanden Driessche; Elbay, Verlinden, Wins, André García; Okon, Goemaere, Da SIlva; Lund-Jensen, Musuayi, Koren
¡Ya tenemos once del Real Madrid!
Ya tenemos once del Real Madrid en la final de la Youth League: Javi Navarro; Fortea, Joan Martínez, Diego Aguado, Lezcano; Cestero, Diego, Carlos Díez; Yáñez, Ciria y Jacobo Ortega.
El Brujas, un rival muy peligroso
El Brujas será el rival del Real Madrid en la final de este lunes en Suiza. El equipo belga puede ser el primer club de su país en ganar este trofeo. Llegan a esta final tras ganar de manera muy cómoda a Atlético de Madrid (0-4) o Benfica (3-1).
¿Cuántas Youth League tiene el Real Madrid?
El Real Madrid tiene hasta el momento una Youth League, que ganó en el año 2020 con Raúl González en el banquillo. Este lunes contra el Brujas busca su segunda.
Un título en juego
Menos de media hora para que arranque la final de la UEFA Youth League con un título en juego. El Real Madrid quiere hacer historia.
¡Bienvenidos!
¡Buenas tardes! Bienvenidos a este directo minuto a minuto del desenlace de esta final de Youth League entre Real Madrid y Brujas desde el Stade de la Tuilière de Lausana, donde el Juvenil A blanco busca su segundo título europeo.
Llega la hora decisiva para el Real Madrid. Tras la decepción del primer equipo en la Champions League ante el Bayern de Múnich, el Juvenil A tiene ante sí la oportunidad de conquistar el título continental, aunque para lograrlo deberá imponerse al Brujas en una final que promete emociones fuertes.
La final de la UEFA Youth League se juega este lunes 20 de abril en el Stade de la Tuilière de Lausana y tiene al Real Madrid, a su Juvenil A, como gran favorito de la tarde ante una de las generaciones más brillantes del Brujas belga. Los de Álvaro López buscan el segundo gran trofeo juvenil tras una semifinal de vértigo ante el PSG, similar a la que protagonizaron los belgas ante el Benfica. Sigue en directo, minuto a minuto, el desenlace de esta final de Youth League entre Real Madrid y Brujas con las ocasiones, goles y resultado del partido.
Resultado del Real Madrid – Brujas, en directo hoy
Cuándo se juega el Real Madrid – Brujas
La UEFA ha fijado la final de la Youth League para este lunes 20 de abril. El encuentro arrancará a las 18:45 horas (17:45 en Canarias) y se espera que todo transcurra con normalidad en la previa para que el balón ruede puntualmente en el estadio suizo.
Dónde ver el Real Madrid – Brujas en directo: TV y online
El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar+ Plus y Vamos, ambos canales disponibles en plataformas de pago. Además, también se emitirá en abierto y de forma gratuita a través de Real Madrid TV.
Estadio del Real Madrid – Brujas
El encuentro entre Real Madrid y Brujas se disputará en el Stade de la Tuilière, situado en Lausana, en el cantón de Vaud. Inaugurado en 2020, este moderno recinto cuenta con capacidad para unos 12.500 espectadores y se espera una notable presencia de público para una cita de esta magnitud.
Árbitro del Real Madrid – Brujas
La UEFA ha designado al colegiado noruego Rohit Saggi para dirigir la final de la Youth League. En el VAR estará el italiano Marco Di Bello, encargado de revisar las jugadas polémicas y asistir al árbitro principal en caso necesario.
¡Marca el Brujas!
Mal lanzado pero no logró parar Javi, que llega a tocarla.