El Courtois de la Fábrica lo vuelve a hacer: Javi Navarro para dos penaltis y da al Madrid la Youth League

Javi Navarro, el portero del Real Madrid Juvenil, ha vuelto a ser el gran protagonista del equipo blanco, campeón de la Youth League. El conjunto madridista ha ganado la Champions juvenil al derrotar al Brujas belga en penaltis. En la tanda decisiva, el guardameta madrileño, al que ya se le conoce como el Courtois de la Fábrica, ha parado dos penaltis. Es, sin duda, la gran figura del conjunto entrenado por Álvaro López. Es la segunda Youth League en la historia del Real Madrid.

JAVI NAVARRO SAVES AGAIN!!!!! pic.twitter.com/quIpAseuyV — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 20, 2026

Tras el 1-1 de los 90 minutos, la final de esta Youth League, la Champions Juvenil, se decidió en una tanda de penaltis para la historia del Real Madrid. Javi Navarro, el guardameta que ya paró tres penaltis en semifinales ante el PSG, volvió a atajar dos penas máximas. La primera, a Amengai. La segunda, mucho más decisivo, a Koren.

Por el Real Madrid acertaron todos en la tanda de penaltis: marcaron Liberto, Yáñez, Carlos Diez y Aguado. Un pleno con el que el equipo entrenado por Álvaro López conquista una Youth League vibrante, con semifinales y final en cuatro días, ambas decididas en tandas de penaltis (tras los 90 minutos no hubo prórroga).

Javi Navarro saves the penalty!! pic.twitter.com/7qPDMlJ0Jx — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 20, 2026

La gran figura de estos dos partidos ha sido Javi Navarro, joven portero de 19 años que coloca su nombre en la actualidad del mundo del fútbol. A esta Final Four disputada en Suiza llegó el guardameta madrileño de Múnich, ya que fue convocado por Arbeloa para el partido de vuelta de cuartos de Champions.

Consolidado como uno de los porteros con mayor proyección de la cantera del Real Madrid, fue convocado con el primer equipo del Real Madrid. Con reflejos sobresalientes, una presencia física imponente y una concentración constante, Navarro no sólo brilla por sus cualidades técnicas, sino también por la madurez y regularidad que demuestra en cada partido. En la Youth League se ha visto a la perfección.