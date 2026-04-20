Así queda el palmarés de la Youth League tras la victoria del Real Madrid: la lista de todos los campeones

El Real Madrid sigue agrandando el increíble palmarés de La Fábrica con la consecución de la UEFA Youth League este lunes tras derrotar al Brujas en la final. El segundo título para los blancos en su historia, la primera se consiguió con Raúl González en el año 2020. El equipo madridista vuelve a ser campeón de Europa en categoría juvenil.

Un palmarés de la Youth League que sigue liderando el Barcelona con tres títulos desde que este trofeo se comenzara a jugar en la temporada 13/14. El segundo que más tiene ya es el Real Madrid con dos, empatado con el Chelsea. El resto, como Benfica o AZ, entre otros, solamente tienen una.

Quién ha ganado la Youth League 2026

La Youth League 2026 la ha ganado el Real Madrid este lunes 20 de abril en Lausana tras vencer al Brujas en la final. 1-1 terminaron los 90 minutos de juego y en la tanda de penaltis ganaron los blancos con un gol definitivo de Diego Aguado y dos paradones de Javi Navarro.

Palmarés histórico de la Youth League

La UEFA Youth League comenzó a disputarse en la temporada 2013/2014 con el Barcelona como primer campeón de la historia. Precisamente, el club azulgrana es el equipo con más trofeos: tres. Consulta aquí el palmarés completo de esta prestigiosa competición de categoría sub-19:

Barcelona: tres títulos

Chelsea: tres títulos

Real Madrid: dos títulos

Salzburgo: un título

Porto: un título

Benfica: un título

AZ Alkmaar: un título

Olympiacos: un título

Cuántas veces ha ganado el Real Madrid la Youth League

El Real Madrid ha ganado dos veces la Youth League en toda su historia. La primera la levantó en el verano de 2020 en plena pandemia del coronavirus con Raúl González como entrenador. Se le ganó 3-2 al Benfica. La segunda se ha conseguido este lunes tras vencer al Brujas en la tanda de penaltis con Álvaro López como técnico.