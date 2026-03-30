Lunin se machaca a entrenar en las minivacaciones del Real Madrid: «Disfruta con el trabajo»

Andriy Lunin será el portero titular del Real Madrid en la fase crucial de la temporada. La lesión de Thibaut Courtois antes del derbi confirmó que el ucraniano estará bajo palos durante el próximo mes de abril, donde los de Álvaro Arbeloa se jugarán los cuartos ante el Bayern y seguir en la pelea por la Liga con el FC Barcelona. Un desafío que recuerda a la exitosa temporada que culminó en 2024 y que le ha hecho activar la maquinaria para estar en su mejor estado de forma y estar a la altura de la exigencia que ocupa su cargo.

A pesar de que estos últimos días, exceptuando los que se marcharon con sus selecciones durante el parón, el equipo ha disfrutado de unos días de vacaciones, Lunin no fue llamado por la selección de Ucrania para los play offs del Mundial de este verano (perdieron ante Suecia), pero no quiso parar y se ha estado machacando en el gimnasio para afinar tanto su velocidad como sus reflejos sin balón: «Disfruta con el descanso, disfruta con el trabajo», escribió en su perfil de Instagram.

A partir de este martes, tanto Lunin como el resto de sus compañeros regresarán a Valdebebas para comenzar a preparar los partidos a la vuelta de la ventana internacional, tanto el sábado en Son Moix en Mallorca como los cuartos de Champions ante el Bayern. Un mes en el que el ucraniano deberá rendir al 100% hasta que se recupere el belga. Ante el Atlético tuvo buenas actuaciones y demostró que está preparado para asumir de nuevo el reto en el Real Madrid.

Hasta entonces, Lunin no estaba teniendo el protagonismo que esperaba. Tan solo había sido titular en los dos partidos de Copa del Rey ante Talavera y Albacete y en Champions ante Olympiacos y Manchester City (la segunda parte de la vuelta de octavos). Semanas para demostrar que la ausencia de Courtois no es problema si se pone el ucraniano los guantes.