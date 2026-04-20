Cuándo es el Real Madrid – Alavés: a qué hora empieza el partido de la Liga y canal de TV para ver en directo y en vivo online gratis

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Alavés de la Liga Este Real Madrid - Alavés corresponde a la jornada 33 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid está obligado a ganar para seguir soñando con una remontada histórica en la Liga

El Real Madrid vuelve a vestirse de corto después de varios días de inactividad y regresan al Santiago Bernabéu tras haber sido eliminados por el Bayern de Múnich en la Champions League. Los de Chamartín intentarán levantarse de dicho tropiezo frente a un Alavés que está luchando por la salvación y que no se lo pondrá nada fácil al combinado blanco. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partido de la jornada 33 de la Liga.

Horario del Real Madrid – Alavés: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Deportivo Alavés para jugar el partido que corresponde a la jornada 33 de la Liga. El conjunto que dirige Álvaro Arbeloa llega a este choque tras haber sido eliminado de la Champions League, por lo que la plantilla del equipo de Chamartín se someterá a un juicio ante sus aficionados. Y es que ya sólo les queda esperar un milagro para poder ganar el campeonato liguero, pero es algo muy complicado ya. Por su parte, los babazorros llegan con muchas necesidades a Concha Espina, ya que están peleando por abandonar los puestos de descenso.

A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Alavés

La Liga ha programado este emocionante Real Madrid – Alavés de la jornada 33 del campeonato nacional de nuestro país para este martes 21 de abril. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado el inicio de este partidazo entre los madridistas y los babazorros en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan altercados en las inmediaciones del Santiago Bernabéu entre los aficionados de ambos equipos para que el duelo pueda comenzar de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Alavés en directo por TV online y en vivo

Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda en cada fecha del campeonato nacional liguero. Este Real Madrid – Alavés correspondiente a la jornada 33 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en varias plataformas. Esto significa que el encuentro que se juega en el Santiago Bernabéu no se podrá ver gratis por TV, por lo que habrá que tener contratado este operador para disfrutar de todo lo que suceda en la capital de España.

Los hinchas del conjunto merengue, del cuadro babazorro y los seguidores del campeonato liguero español en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este Real Madrid – Alavés que corresponde a la jornada 33 de la Liga a través de la app de Dazn. Esta aplicación está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Hay que recalcar que la página web de este medio está disponible para que todos los clientes puedan ver con un ordenador lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA, como es habitual, encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en este partido de la jornada 33 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Alavés desde una hora y media antes de que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y también compartiremos con todos los lectores de OKDIARIO las reacciones relevantes de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Alavés

Por otro lado, los aficionados de estos dos equipos históricos de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Real Madrid – Alavés deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar minuto a minuto todo lo que suceda en este partido de la jornada 33 de la Liga.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Alavés

El Estadio Santiago Bernabéu, que está en el distrito de Chamartín, será el campo donde se celebrará este duelo entre el Real Madrid y el Alavés que cayó en la jornada 33 de la Liga. Este campo se inauguró en 1947, pero recientemente ha sufrido una reforma que ha dejado a este recinto deportivo como uno de los más modernos de todo el planeta. Tiene capacidad para recibir a más de 80.000 aficionados y se espera que, pese a jugarse un martes, haya un gran ambiente en el feudo madridista.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Juan Martínez Munuera para que dirija la contienda Real Madrid – Alavés de la jornada 33 de la Liga. Javier Iglesias Villanueva será el responsable del VAR, por lo que analizará cada acción dudosa que se produzcan sobre el terreno de juego del Santiago Bernabéu. Si lo considera necesario avisará a su compañero para que se acerque al monitor que estará en la banda a revisar la jugada polémica en cuestión.