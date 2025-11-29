Así es el Alavés: quién es el dueño, en qué estadio juega y qué significa ‘babazorro’ en euskera

El Deportivo Alavés continúa generando interés a medida que avanza la temporada, especialmente en torno a aspectos clave de su identidad como club: su estructura de propiedad, el estadio en el que compite y el origen del término babazorro, ligado históricamente tanto a la entidad como a su afición. El equipo de Vitoria-Gasteiz, con más de cien años de trayectoria, mantiene un peso destacado dentro del fútbol vasco y de La Liga.

La figura de su propietario, la relevancia de Mendizorroza y el significado cultural del apelativo que acompaña al club desde hace décadas se han convertido en temas recurrentes entre seguidores y curiosos. Estos elementos ayudan a contextualizar el papel del Alavés dentro del panorama futbolístico español y la identidad que lo distingue del resto de equipos.

Cuándo se fundó el Alavés

El Deportivo Alavés se fundó el 23 de enero de 1921 en Vitoria-Gasteiz, convirtiéndose en uno de los clubes históricos del fútbol vasco. A lo largo de más de un siglo de trayectoria, el equipo albiazul ha competido en distintas categorías del fútbol español, consolidándose como un referente de la provincia de Álava y manteniendo una identidad muy ligada a su afición y a la ciudad.

En qué estadio juega el Alavés

El Deportivo Alavés juega sus partidos como local en el Estadio de Mendizorroza, ubicado en Vitoria-Gasteiz, Álava. Con capacidad para alrededor de 19.840 espectadores, es uno de los recintos históricos del fútbol vasco y ha sido testigo de gran parte de la historia del club desde su inauguración en 1924, consolidándose como el corazón de la afición albiazul.

Quién es el dueño del Alavés

El dueño del Deportivo Alavés es José Antonio Querejeta, empresario vasco y presidente de la entidad desde 2013. Querejeta, conocido también por su vinculación al baloncesto como propietario del Baskonia, ha liderado la gestión del club con el objetivo de consolidar su estabilidad económica y deportiva, apostando por una estructura profesional que mantenga al Alavés competitivo en el fútbol español.

Qué significa babazorro en euskera

El apelativo babazorro es uno de los más conocidos y originales de La Liga. Su historia es tan curiosa como antigua; para muchos, casi indescifrable, pero lo cierto es que no solo sirve para designar al Alavés, sino también a todos los habitantes de la provincia de Álava.

Su origen proviene del euskera. Baba significa haba, y zorro significa saco. La palabra define, entonces, a almacenadores de habas o, como ha llegado hasta nuestros días, comedores de habas, ya que en la provincia alavesa debía haber gran cantidad de esta legumbre.

Por qué le dicen ‘glorioso’ al Alavés

Al Deportivo Alavés se le conoce como El Glorioso por su trayectoria histórica y su capacidad de superar adversidades a lo largo de más de un siglo de existencia. Este apelativo refleja el orgullo de su afición y su identidad como club humilde que ha logrado importantes hitos deportivos, como ascensos a Primera División, finales de competiciones nacionales e internacionales (entre ellas la histórica final de la UEFA Europa League 2001) y la consolidación de una reputación respetada dentro del fútbol español, a pesar de no contar con los recursos de los grandes clubes.

Cuántas Copas del Rey tiene el Alavés

El Deportivo Alavés no ha ganado ninguna Copa del Rey en su historia. Su mejor actuación en este torneo fue la final de la edición 2016‑17, en la que se enfrentó al FC Barcelona y perdió por 3‑1. A pesar de no haber conquistado el título, llegar a la final fue un hito histórico para el club albiazul.