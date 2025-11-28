El examen ‘sorpresa’ de la Liga al Camp Nou antes de recibir al Alavés

Una delegación de la Liga visita el Camp Nou este viernes para comprobar que las instalaciones del estadio azulgrana están en perfectas condiciones para la disputa este sábado de la jornada 14 del campeonato liguero entre Barcelona y Deportivo Alavés. La patronal revisará, sobre todo, la zona donde se instalará un grupo de aficionados visitantes, uno de los estrenos del nuevo estadio culé este fin de semana.

El Camp Nou vuelve a escena, otra vez, este sábado. El renovado estadio culé, aun sin terminar, vuelve a acoger un partido del Barcelona por segundo fin de semana con 45.000 espectadores en sus gradas. Será frente al Alavés a partir de las 18:30. Frente al Athletic no hubo problemas y el equipo culé respondió con una goleada incontestable.

Pero para este partido ante el Alavés, el Camp Nou presenta una novedad que debe ser revisada. Los aficionados visitantes del equipo vitoriano podrán acudir a animar a su equipo, algo que no ocurrió frente al Athletic por falta de tiempo y logística. Hace una semana no se pudo garantizar la separación entre la afición local y la visitante. Ahora parece que sí podrá.

470 entradas tiene a su disposición el Alavés para sus aficionados en una zona visitante del Camp Nou este sábado. Pero esa zona deberá ser validada antes por la Liga. Por ello, una delegación de la patronal visita este viernes las instalaciones del estadio azulgrana para asegurarse que dicha grada cumple las normas y que se puede garantizar la seguridad entre ambas aficiones.

Las obras del Camp Nou siguen su curso y no se espera que el estadio esté acabado por completo hasta dentro de más de un año. Pero al menos, aunque con un año de retraso, el Barcelona ya está jugando en su estadio. Con solamente 45.000 espectadores de momento, una cifra muy parecida a la que ha ido entrando en Montjuic durante las últimas temporadas.

En lo deportivo, los de Hansi Flick buscarán darle una nueva alegría a su afición como hicieron ante el Athletic después del amargo sabor que les dejó la goleada sufrida contra el Chelsea el pasado martes en la Champions League. No será un partido sencillo para el cuadro culé ante un Alavés valiente.