El Real Madrid se medirá a la Real Sociedad en la Supercopa de España 2027 salvo remontada en Liga

La Real Sociedad se proclamó campeona de la Copa del Rey en La Cartuja tras derrotar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. El conjunto txuri-urdin peleará por otro título en 2027, cuando disputará la Supercopa de España. La presencia en la final copera ya garantizaba su puesto entre los cuatro participantes, pero ahora ya conoce su rival en las semifinales del torneo. La Real Sociedad se medirá al segundo clasificado de la Liga. Una plaza que ocupará el Real Madrid salvo sorpresa en las últimas jornadas.

El equipo merengue afronta los siete últimos compromisos del campeonato doméstico con el liderato a nueve puntos. Por detrás, el Villarreal se sitúa a ocho puntos del Real Madrid y tratará de apurar sus opciones de alcanzar un segundo puesto que le de el billete a la Supercopa de España 2027. El equipo que obtenga este plaza se enfrentará a la Real Sociedad, mientras que el ganador de la Liga se medirá al subcampeón copero, el Atlético de Madrid.

Los enfrentamientos de la Supercopa de España 2027 están prácticamente decididos, pero no así otros aspectos organizativos del torneo. Aún no ha confirmación oficial desde la RFEF de la sede y la fecha del trofeo que reúne a los dos primeros clasificados de la Liga y a los finalistas de la Copa del Rey. Si se puede asegurar que cambiará de sede y no se celebrará en Arabia Saudí, ya que el país asiático acoge en las fechas habituales la próxima edición de la Copa Asia. También se apunta a que habrá cambios en cuándo se celebrará la próxima Supercopa de España y se retrasará a las primeras semanas de febrero, un mes después de la fecha habitual hasta el momento; en los compases iniciales de enero.

El calendario del Real Madrid en Liga

Después de la eliminación en Champions a manos del Bayern de Múnich, las siete jornadas que restan del campeonato liguero son la única tarea pendiente del Real Madrid hasta el final de temporada. El conjunto blanco se sitúa a nueve puntos del Barça con sólo 21 en juego. El equipo blaugrana tendrá la posibilidad de proclamarse campeón en el Camp Nou, en la jornada 35 de Liga.

Enhorabuena a la @RealSociedad y a toda su afición por el título de Copa del Rey. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2026

En su intento de recortar la diferencia con el líder del campeonato doméstico, el Real Madrid juega en casa ante el Alavés y visita los estadios de Betis y Espanyol antes del Clásico. Después de la visita al Camp Nou, los de Álvaro Arbeloa se miden en el Bernabéu al Oviedo, viajan al Sánchez Pizjuán y cierran la Liga en casa ante el Athletic. El objetivo del Real Madrid, si no consiguen recortar diferencias a los culés, será mantener la segunda posición en Liga; lo que les clasificaría a la Supercopa de España 2027 para medirse a la Real Sociedad.