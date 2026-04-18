Bellingham arenga al madridismo tras «decepcionarles»: «Los buenos tiempos volverán»

Jude Bellingham se ha pronunciado sobre la eliminación del Real Madrid en Champions a manos del Bayern de Múnich dos días después del partido en el Allianz. «Madridistas, sabemos que os hemos decepcionado», publicó el futbolista inglés en su cuenta de Instagram en la noche del viernes. Bellingham fue titular en el encuentro de vuelta de cuartos de final y completó los 90 minutos del partido por primera vez tras regresar de su última lesión.

Ante la baja de Tchouaméni por lesión, el ‘5’ madridista tuvo que retrasar su posición en el campo y emplearse en labores defensivas y de creación de juego. El ex del Borussia Dortmund se mostró activo en la recuperación de balón y lanzó algunos de los contraataques con los que el Real Madrid tuvo opciones de llevarse la eliminatoria.

Incluso tuvo una opción importante de anotar el 3-4 en el marcador, pero Vinicius -que no le vio- falló en el remate cuando Bellingham ya se relamía dentro del área. El británico ha esperado dos días para pronunciarse tras la dura derrota en Múnich, pero lo ha hecho prometiendo la vuelta de los «buenos tiempos» para la afición madridista.

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El centrocampista del Real Madrid ha publicado una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, encabezada por una instantánea en la que aplaude a los hinchas merengues desplazados al Allianz Arena. «No fue suficiente, pero caímos con la cabeza alta. Madridistas, sabemos que os hemos decepcionado, pero siempre os estaremos agradecidos por vuestro apoyo. Los buenos tiempos, que os merecéis, volverán», ha señalado Jude Bellingham.

Un mensaje con el que destaca la entrega del equipo ante el Bayern, pero en el que los detalles y los errores en ambas porterías condenaron al Real Madrid a su segunda eliminación europea consecutiva en Champions.

Bellingham y la expulsión de Camavinga

El futbolista inglés sí opinó tras el encuentro ante el Allianz de una de las acciones decisivas del partido. «Es una broma», declaró en zona mixta sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en los minutos finales. Las cámaras de Movistar+ captaron el enfado de Jude Bellingham mientras abandonaba el Allianz Arena junto a la expedición del Real Madrid.

El jugador de la selección inglesa ha cerrado el capítulo de la eliminación en Champions con su reciente publicación en Instagram, donde anima al equipo a luchar hasta el final de la campaña, pese a que la empresa de conquistar la Liga luce prácticamente imposible. «No nos queda más remedio que terminar esta temporada con la mayor fuerza posible. ¡Hala Madrid!», concluyó Jude Bellingham.