Camavinga está sentenciado por el Real Madrid

Eduardo Camavinga está prácticamente sentenciado en el Real Madrid. En el club blanco no gustó nada su actuación frente al Bayern, un partido de máxima exigencia en el que el francés volvió a dejar dudas. Es cierto que la expulsión señalada por Slavko Vincic resultó excesiva, desacertada, pero en Valdebebas consideran que su rendimiento general estuvo lejos del nivel que exige una noche de Champions. El madridista se equivocó… otra vez.

El contexto tampoco le ayudó, aunque tampoco le excusa. Álvaro Arbeloa no apostó por él de inicio pese a la baja por sanción de Aurélien Tchouaméni en el Allianz Arena. Cuando entró en el campo, ya en la segunda mitad a la hora de partido por Brahim, vio una amarilla evitable por un agarrón y terminó expulsado por retener el balón en una acción donde el colegiado se precipitó. Aun así, dentro del club interpretan que ese tipo de errores reflejan una falta de madurez competitiva que empieza a preocupar y, lo más importante, dudan de que en algún momento la vaya a tener.

Un cúmulo de errores

La realidad es que la decisión va más allá de un partido o de un momento. En el Real Madrid llevan tiempo valorando la situación del centrocampista y la conclusión es clara: su venta este verano está sobre la mesa. La apuesta por Camavinga fue firme en 2021, cuando no se concretó el fichaje de Kylian Mbappé, pero cinco años después la dirección deportiva considera que el jugador no ha evolucionado como se esperaba. Más bien al contrario, perciben cierto estancamiento en su juego.

Con este escenario, el club sabe que necesita generar ingresos para acometer nuevas incorporaciones, y el francés aparece como una de las piezas con mayor valor de mercado. A sus 23 años, sigue teniendo cartel, especialmente en la Premier League, donde varios equipos siguen de cerca su situación. En las oficinas del club no cerrarán la puerta, pero tienen clara la cifra de partida: ofertas superiores a los 50 millones de euros. Eso sí, con contrato en vigor hasta 2029, cualquier operación dependerá también de la voluntad del jugador.

Camavinga no es el único nombre en la lista de posibles salidas, pero sí el más significativo. El verano se presenta movido en el Santiago Bernabéu, con decisiones importantes por tomar y una renovación de plantilla que ya está en marcha. Asencio, Fran García y Gonzalo también están en la rampa de salida, mientras que no se renovará a futbolistas como Carvajal o Alaba.