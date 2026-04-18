Así queda el palmarés de la Copa del Rey tras la victoria de la Real Sociedad

El palmarés de la Copa del Rey se ha actualizado este sábado 18 de abril tras la final disputada en La Cartuja en esta edición de 2026, donde la Real Sociedad ha ganado el cuarto título de su historia tras vencer al Atlético de Madrid en una dramática tanda de penaltis. Durante los 120 minutos anteriores, los goles del equipo vasco los hicieron Barrenetxea y Oyarzabal. Los tantos rojiblancos fueron obra de Lookman y Julián Álvarez.

La Real Sociedad ha ganado este sábado su cuarto título de la Copa del Rey en Sevilla. En el año 1909 levantaron el primero, en 1987 el segundo, en 2020, sin público en las gradas, el tercero, y en este 2026 el cuarto. Lo hicieron tras ganar al Atlético de Madrid en una dramática tanda de penaltis con Unai Marrero como héroe absoluto, con tres disparos parados en el inicio a Sorloth y a Julián.

Así queda el palmarés de la Copa del Rey