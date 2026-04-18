Final de la Copa del Rey 2026: Atlético de Madrid-Real Sociedad

Así queda el palmarés de la Copa del Rey tras la victoria de la Real Sociedad

Consulta el palmarés completo de la Copa del Rey

La Real Sociedad ganó su cuarto título en Sevilla

La Real Sociedad rinde al Atlético y reina en la locura de la Copa

Resultado Atlético de Madrid – Real Sociedad

Palmarés Copa del Rey
Los jugadores de la Real celebran un gol. (Getty)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amor eterno por la pelota.

El palmarés de la Copa del Rey se ha actualizado este sábado 18 de abril tras la final disputada en La Cartuja en esta edición de 2026, donde la Real Sociedad ha ganado el cuarto título de su historia tras vencer al Atlético de Madrid en una dramática tanda de penaltis. Durante los 120 minutos anteriores, los goles del equipo vasco los hicieron Barrenetxea y Oyarzabal. Los tantos rojiblancos fueron obra de Lookman y Julián Álvarez.

La Real Sociedad ha ganado este sábado su cuarto título de la Copa del Rey en Sevilla. En el año 1909 levantaron el primero, en 1987 el segundo, en 2020, sin público en las gradas, el tercero, y en este 2026 el cuarto. Lo hicieron tras ganar al Atlético de Madrid en una dramática tanda de penaltis con Unai Marrero como héroe absoluto, con tres disparos parados en el inicio a Sorloth y a Julián.

Así queda el palmarés de la Copa del Rey

  • Barcelona: 32 títulos
  • Athletic Club: 24 títulos
  • Real Madrid: 20 títulos
  • Atlético de Madrid: 10 títulos
  • Valencia: 8 títulos
  • Zaragoza: 6 títulos
  • Sevilla: 5 títulos
  • Espanyol: 4 títulos
  • Real Sociedad: 4 títulos
  • Betis: 3 títulos
  • Unión de Irún: 3 títulos
  • Deportivo de la Coruña: 2 títulos
  • Arenas de Getxo: un título
  • Mallorca: un título

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