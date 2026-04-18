Llega uno de los momentos más esperados de la temporada porque estamos en la recta final y ya vamos a conocer quién será el campeón de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad pelearán en la gran final por salir vencedores y alzar al cielo de Sevilla el trofeo con el que darle una gran alegría a sus aficionados. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Estadio de La Cartuja.

Horario del Atlético de Madrid – Real Sociedad: a qué hora es la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se ven las caras en Sevilla en el partido que corresponde a la final de la Copa del Rey. El Estadio de La Cartuja será, un año más, la sede del encuentro definitivo de esta competición en la que se ven las caras los colchoneros y los donostiarras. Los hombres del Cholo Simeone llegan con la moral por las nubes tras haberse metido en las semifinales de la Champions League, pero no podrán confiarse, ya que delante tendrán un cuadro txuri-urdin que ha mejorado notablemente desde que Pellegrino Matarazzo llegase a su banquillo.

Cuándo es la final de la Copa del Rey Atlético de Madrid – Real Sociedad

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este Atlético de Madrid – Real Sociedad de la final de la Copa del Rey para este sábado 18 de abril, ya que hace unos meses tuvieron que cambiar la fecha por otras celebraciones que había en la ciudad de Sevilla. El horario escogido por este organismo para que comience este choque entre los rojiblancos y los de San Sebastián fue el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados sin incidentes para que el choque pueda arrancar de manera puntual en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver en directo gratis el Atlético de Madrid vs Real Sociedad: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos en nuestro país para emitir de forma exclusiva los diferentes partidos que se juegan en la Copa del Rey fueron Movistar+ y RTVE. Este Atlético de Madrid – Real Sociedad correspondiente a la final del torneo del K.O. se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus o Vamos y también por La1. Los dos primeros forman parte de la plataforma de pago, mientras que el tercero de ellos es del ente público, lo que significa que todos podrán ver gratis y en abierto lo que ocurra en el Estadio de La Cartuja.

Los aficionados del cuadro colchonero, los seguidores del conjunto txuri-urdin y los amantes del fútbol español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Real Sociedad de la final de la Copa del Rey mediante la app de Movistar+ o de RTVE Play. Estas aplicaciones se podrán descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también vamos a recordar que estos dos medios de comunicación tendrán accesible su página web para que todo aquel que quiera ver el choque del Estadio de La Cartuja con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este partidazo que se disputa en Sevilla, donde estaremos presente para contar de primera mano todo lo que ocurra allí. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Atlético de Madrid – Real Sociedad y una vez se escuche el pitido final en el Estadio de La Cartuja publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Real Sociedad

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos clubes históricos de nuestro país que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online la final de la Copa del Rey tienen que saber que van a poder escucharla por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Estadio de La Cartuja para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el Atlético de Madrid – Real Sociedad.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Real Sociedad?

El Estadio de La Cartuja, que está ubicado en la ciudad de Sevilla, será el recinto deportivo donde se celebrará la final de la Copa del Rey Atlético de Madrid – Real Sociedad. Este campo se inauguró en 1999 y por ahora está siendo la casa del Real Betis, ya que el Benito Villamarín está en obras. Durante los últimos años ha sido la sede del partido definitivo de esta competición y se espera que haya un lleno absoluto, ocupándose las 71.300 butacas que tienen de aforo.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó a Javier Alberola Rojas como el colegiado principal de este Atlético de Madrid – Real Sociedad que corresponde a la final de la Copa del Rey. Jorge Figueroa Vázquez será el encargado de controlar todo en el VAR, por lo que será el responsable de revisar las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que analice la acción en cuestión en el monitor que se encontrará entre los dos banquillos del Estadio de La Cartuja.