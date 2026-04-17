Alineación de la Real Sociedad para la final de Copa del Rey ante el Atlético: Incógnita en portería

Rino Matarazzo, el hombre que ha cambiado a la Real Sociedad. Cogió a un equipo sin alma y le liberó de la mala energía. El resultado es una final de Copa del Rey. La Real Sociedad está a un partido de conquistar su cuarta Copa. Delante, el Atlético, que llega lanzado tras eliminar al Barcelona en Champions. Un arma de doble filo. Moral por las nubes, pero piernas cansadas. De lo segundo quiere sacar tajada una Real Sociedad con pocas dudas en su alineación.

Pellegrino Matarazzo cuenta con las bajas de Rupérez, Odriozola y Zubeldia, pero ha recuperado a Yangel Herrera, Oyarzabal y Gorrotxategi respecto al último partido liguero frente a Alavés. Matarazzo podrá poner en liza la alineación de gala de la Real Sociedad, aunque el debate principal germina en la portería. Debe decidir entre el gran momento de Remiro o la continuidad de Marrero, su portero para Copa del Rey.

En defensa únicamente existen certezas para Matarazzo. Aramburu y Sergi Gómez, dueños de los carriles, y Caleta-Car y Jon Martín en el eje de la zaga. La sala de máquinas estará liderada por Turrientes, un versátil volante que puede jugar tanto como pivote como de interior. Es el encargado de manejar la pelota en la mitad de la cancha gracias a su capacidad en la distribución y en el pase.

Le acompañará Carlos Soler, un jugador con mucha presencia en el área rival. Las bandas son para Barrenetxea y Guedes. El primero es el jugador más desequilibrante en el uno contra uno. Posee una explosiva aceleración y da profundidad a su equipo. Mientras que el portugués atraviesa una segunda juventud. Arriba, para los goles, Sucic y Oyarzabal, el capitán de la Real Sociedad que busca su segunda Copa del Rey.

Alineación probable de la Real Sociedad para la final de Copa del Rey

Esta es la alineación de la Real Sociedad para disputar la final de Copa del Rey contra el Atlético en La Cartuja. Marrero; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergi Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal.