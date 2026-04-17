Matarazzo: «Tenemos un plan muy claro y muchas ganas de que llegue el partido»

Rino Matarazzo, el hombre que ha cambiado a la Real Sociedad. Cogió a un equipo sin alma y le liberó de la mala energía. El resultado es una final de Copa del Rey. La Real Sociedad está a un partido de conquistar su cuarta Copa. Delante, el Atlético, que llega lanzado tras eliminar al Barcelona en Champions. Un arma de doble filo. Moral por las nubes, pero piernas cansadas. De lo segundo quiere sacar tajada la Real.

«Me encuentro muy bien, no tengo ningún problema con la presión. Estoy contento y emocionado, pero no tengo ninguna canción preparada. Tengo ganas de ver a nuestra afición. Es increíble el apoyo que sentimos en la ciudad y en cada lugar al que hemos ido en este viaje. Solo esperamos poder devolver el apoyo ganando la final», inició Matarazzo.

El partido que espera el técnico de la Real es similar al que visualiza Simeone. «Espero una lucha muy fuerte, un partido intenso. Dos equipos con mucha confianza. Nosotros hemos ganado recientemente e intentaremos ganar mañana. Estamos muy bien, los jugadores están muy bien, estamos preparados para la final de mañana, por supuesto. Es la primera vez que juego por un título y es muy especial», dijo Matarazzo.

El técnico estadounidense deberá gestionar el exceso de ilusión que pueden tener sus jugadores. Debemos llegar a una tensión óptima, no necesitamos motivación para una final. Hay que dar confianza y ellos hacen el resto. Por normal general cuando juegas partidos grandes, tienes que soltar presión y enfocarte en hacerlo bien. En lo que respecta a mi experiencia, mañana será parecido. Si tenemos un plan muy claro, que yo creo que lo tenemos, empezaremos con muy buena energía», detalló Matarazzo.

Será un duelo de banquillos. El veterano Simeone y el novel Matarazzo. «Tengo mucho respeto hacia él. Su trabajo ha sido excepcional los últimos años, tienen un estilo muy claro. En Alemania me conocían como un entrenador táctico y en España soy un técnico más de energía, hay que adaptarse. Obviamente, espero un partido intenso, entre dos equipos que van a querer ganar y que están con confianza», finalizó Matarazzo.